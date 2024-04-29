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Здоровье

Найден простой способ увеличить продолжительности жизни

Исследователи выяснили — если отказаться от лифта и регулярно подниматься по лестнице, можно существенно оздоровить организм, избежать развития ряда заболеваний.

А значит, и прожить дольше, пишет "Росбалт".

Регулярный подъем по лестнице сокращает вероятность смерти на 24%, а также на 39% защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта.

Такая физическая активность позитивно влияет на мышцы, кости, заставляет кровь циркулировать активнее.

Ранее о связи богатства с продолжительностью жизни рассказал эксперт.

На продолжительность жизни влияют три основных фактора. Это — уровень благополучия, риски, связанные с климатическими условиями, и экологически-опасные производства. Причем экономическое благополучие не спасает напрямую от риска онкологических и иных заболеваний, потому что не влияет непосредственно на их развитие, уверен врач-гериатр Глеб Краснов.

Тем не менее, чем лучше финансовое состояние людей, тем дольше и лучше они живут. Это объясняется тем, что у таких людей повышается доступность медицинской помощи любого уровня, улучшается качество жизни и качество питания — все эти факторы позволяют жить дольше.

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