Путевые заметки барнаульца из 17 стран, «Каштанка» в Молодежке и хорошие новости. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Барнаулец через 17 стран добрался до Антарктиды
Путешественник Евгений Лавров, выступая в «Шишковке», небрежно перечислил 17 стран, где он побывал в своей самой долгой поездке – 62,5 дня. Чего только не было: птички-пчелки, хрустальные горы, «ликеровые» моря, Александрийская библиотека и пингвины-пингвины-пингвины.
В одной из поездок Евгений оказался на улице, потому что поссорился с владельцем отеля. Почитайте его впечатления здесь.
Всего на начало апреля Евгений Лавров посетил 175 стран. 35 из них, вроде Французской Полинезии, не считаются ООН самостоятельными государствами.
Маршрут долгого зимнего путешествия: Казахстан, ОАЭ, Египет, Алжир, Франция, Французская Гвиана, Суринам, Гайана, Тринидад и Тобаго, Аруба, Кюрасао, Бонайре, Аргентина, Антарктида, Уругвай, Кипр и Йемен.
Алтайский производитель сельхозтехники серьезно вложится в импортозамещение
Компания «Комплекс АГРО» ведет строительство новой производственной площадки в Барнауле. На ней будут делать технику, замещающую импортные машины.
Всего в проект инвестируют более одного миллиарда рублей. Выпускать планируют более 200 единиц техники в год.
Это важно, потому что импортная техника начала выходить из строя, а отремонтировать ее невозможно — запчастей нет. Теперь же потребность алтайских аграриев в посевных комплексах и культиваторах будет закрыта.
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