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Жизнь

В России заметили рост цен на духи

В первом квартале 2024 года средняя стоимость флакона духов в России резко увеличилась. Об этом со ссылкой на статистику Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак») сообщает газета «Ведомости».

С января по март стоимость духов увеличилась почти на 25% и составила 1830 рублей за флакон. В 2023 году средняя цена была 1483 рубля.

По мнению экспертов, повышение цен вызвало рост спроса на парфюмерию. В первом квартале россияне потратили на нее 46,5 млрд рублей, из них 5,3 млрд — на духи. Руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина рассказала, что потребители стали выбирать флаконы большего объема, которые стоят дороже.

За первые три месяца в России произвели 6,1 млн флаконов духов, ввезли — 2,4 млн. Более 70% рынка сейчас занимают отечественные бренды.

Международные производители Dior, Givenchy, Kenzo, Lancome прекратили поставки в 2022 году. Освободившуюся нишу заняли российские бренды и продукция из стран Евразийского экономического союза, а также других дружественных государств.

Отмечается, что цены растут из-за подорожания стекла, упаковки и сырья. Также одна из причин — логистика.

Ранее сообщалось, что Набиуллина рассказала, на сколько вырастут цены в 2024 году.

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