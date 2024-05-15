В Барнауле продают милых бобтейлов. Объявление разместили на «Авито».

Очень милых рыженьких котят курильских боблейлов продают в Барнауле.

Аборигенная порода кошек отличается крепким здоровьем, отсутствием специфического «кошачьего» запаха и сильных линек.

Известно, что курилы обладают высоким интеллектом и способностью к обучению. Пр этом они отлично ладят с детьми, не проявляя агрессии.

Продавец уверяет, что котята рождены от клубных родителей.

Малыши уже приучены к лотку и когтеточке. В объявлении также сказано, что рыжие котята — мальчики.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на страусином ранчо впервые родился кенгуренок.

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