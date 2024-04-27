Росстат уточнил, насколько подорожала говядина, баранина и свинина на Алтае

Откорректированные сведения
За неделю с 26 марта по 1 апреля 2024 года цена говядины (кроме бескостной) выросла на 1,6%, уточнили в Росстате (altapress.ru указывал 1,5%).
Прирост цен на говядину (кроме бескостной) в марте 2024 года к марту 2023 году (годовая инфляция) составил 16,8%.
Прирост цен на баранину в марте 2024 года к марту 2023-го составил 6%, свинину (кроме бескостной) – 17,6%, кур охлажденных и мороженых – 43,6%.
Последние данные
Последние сведения о ценах на данные товарные позиции в Алтайском крае датированы 22 апреля. Вот какие средние цены указывает Росстат на эту дату.
- Говядина (кроме бескостного мяса), за килограмм - 558,08 рублей (цена на 1 апреля - 555,02 рубля).
- Свинина (кроме бескостного мяса), за килограмм - 356,88 рублей (на 1 апреля - 356,65 рублей).
- Баранина (кроме бескостного мяса), за килограмм - 634,07 рублей (на 1 апреля - 621,90 рублей).
- Куры охлажденные и мороженые, за килограмм - 221,79 рублей (на 1 апреля - 223,25 рублей).
Росстат также опубликовал цены не только в среднем по региону, но и по четырем городам края. Дешевле всего говядина (кроме бескостного мяса) в Рубцовске: на 22 апреля килограмм стоил 500,75 рублей. Дороже всего - в Бийске: 573,38 рублей.
Со средними ценами на другие товарные позиции на 22 апреля можно ознакомиться здесь.
Белокурихинское масло
Ранее altapress.ru рассказывал, что в Белокурихе, по данным на 12 февраля, цена сливочного масла достигла рекордной величины - 907 рублей за килограмм при средней цене по краю на эту же дату - 756 рублей.
И вот по данным Росстата на 22 апреля сливочное масло в Белокурихе стало стоить 874,07 рублей. А средняя цена продукта по региону - 777,04 рублей.
Как рассчитывают цены в Росстате
В соответствии с официальной статистической методологией наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, утвержденной приказом Росстата от 15 декабря 2021 года №915 изменение цен рассчитывается по формуле средней геометрической из индивидуальных индексов цен на каждый зарегистрированный товар.
При этом изменение цен на конкретный товар рассчитывается по сопоставимым товарам, т.е. из месяца в месяц должны быть одинаковыми не только магазины, в которых регистрируются цены, но и характеристики товара - производители кур, охлажденные куры или мороженые, в упаковке или без упаковки и т.д.
Источник: управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Самое важное - в нашем Telegram-канале