12 апреля
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Потребитель

Вдвое дороже куриного мяса. Цены на говядину в Алтайском крае приближаются к 600 рублей за кило

Говядина на кости в Алтайском крае подрожала в рознице с начала года больше, чем на 60 рублей, или почти на 13%, следует из оперативных данных алтайкрайстата. А за неделю, с 26 марта по 1 апреля – на 1,5%. Этот вид мяса пока дешевле баранины, но уже намного дороже свинины и курятины. Если рост продолжится таким же темпами, то за 600 рублей цена килограмма перевалит уже летом.

Продажа - покупка мяса на рынке.
Продажа - покупка мяса на рынке.
Михаил Хаустов

Бийская дороже

25 декабря 2023 года средняя цена килограмма говядины на кости составляла, по оперативным данным алтайкрайстата, 491,74 рубля. На 1 апреля цена продукта достигла 555,02 рубля.

То есть чуть больше чем за три месяца она подросла на 12,8%. Самая «золотая» говядина продается в Бийске: 573,38 рублей. Самая демократичная - в Рубцовске - 495,76 рублей.

Если смотреть цены на более длинной, годовой дистанции, то 3 апреля 2023 года говядина на кости стоила в регионе 463,12 рублей и за год вздорожала на 20%. Иначе говоря, рост цен ускорился именно в 2024 году.

А вот данные алтайкрастата об изменении цен на другие виды мяса за год (апрелю к апрелю): баранина - + 6%, свинина - +19%, курятина - +39%.

Мясо.
Мясо.
CC0

Премиальный продукт

Сравнение оперативных данных крайстата показывает: в первом квартале говядина на кости дорожала быстрее других видов мяса.

Сегодня она уже на 200 рублей дороже свинины на кости, которая в среднем по региону стоит 356,65 рублей. И на 330 рублей дороже курятины (это тоже не мякоть), с начала года даже подешевевшей до 223,25 рубля (25 декабря - 250 рублей).

Между тем, в конце декабря 2023 года разница была менее значительной: свинина стоила на 140 рублей дешевле говядины, курятина - на 242 рубля.

В общем, говядина все больше становится премиальным продуктом, ее доступность уменьшается. Как, впрочем, и баранина на кости, которая сегодня еще дороже: 622 рубля кило.

Говядина. Алтай.
Говядина. Алтай.
ВК/Алтайская деревня

Причина №1: сокращение предложения

Надо сказать, что опережающий рост цен на говядину отмечается по всей стране. В конце 2023 года это пытались объяснить ростом спроса на мясо к новогодним праздникам. Однако после Нового года цены продолжили рост.

Одно из объяснений – постепенное сокращение поголовья крупного рогатого скота – оно происходит и в Алтайском крае. Крайстат фиксирует сокращение поголовья КРС с 725,5 голов в 2018 году (в убойном весе) до 620,3 тыс. в 2022-м во всех хозяйствах, в том числе у населения.

Фиксируется и сокращение КРС специализированных мясных пород: с 64,9 тыс. на конец 2022 года до 63 тыс. на конец 2023-го, указывает отчет об исполнении краем госпрограммы развития сельского хозяйства.

Корова на выпасе, Алтайский край.
Корова на выпасе, Алтайский край.
Дарья Беркетова

При этом доля говядины в общем объеме производства мяса в крае остается высокой – 22,7% (в России в среднем – 5%), рассказали в алтайпищепроме.

Причина №2: падение рубля

Кроме того, говядина – тот вид мяса, по которому Россия все еще зависит от импорта. Соответственно, на цену влияет соотношение курсов и при падении рубля продукция дорожает.

В Россию говядина поступает из Белоруссии, Бразилии, Парагвая, Аргентины и ряда других стран. По данным Россельхознадзора, в прошлом году в страну импортировали 201 тысячу тонн говядины, сообщает meatinfo.ru.

Свинина. Мясо.
Свинина. Мясо.
СС0

Ряд экспертов полагают, что на рост цен повлияло и повышение затрат на их производство.

А вот менее низкие цены на свинину и курятину и более сдержанный рост на них в 2024 году объясняют ростом производства свиного и куриного мяса в Алтайском крае – этот факт отметили в отделении Барнаул Сибирского ГУ ЦБ.

Предложение этих продуктов на региональном рынке увеличилось после того, как ряд крупных животноводческих и птицеводческих компаний края провел модернизацию производства. О росте производства мяса птицы в 2023 году на 20% сообщали также в краевом правительстве.

Мясо.
Мясо.
СС0

Прогноз на 2024 год

Что касается прогнозов, то аналитики не вселяют оптимизм. Наиболее распространенное мнение - в 2024 году рост цен на мясную продукцию будет продолжаться.

Это связано с повышением затрат на производство и транспортировку, а также изменение спроса и предложения на рынке.

Потребители должны быть готовы к дальнейшему увеличению стоимости мясной продукции и принимать меры для адаптации своих покупательских привычек, приводит мнение экспертов специализированный портал meatinfo.ru.

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