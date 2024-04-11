Вдвое дороже куриного мяса. Цены на говядину в Алтайском крае приближаются к 600 рублей за кило

Говядина на кости в Алтайском крае подрожала в рознице с начала года больше, чем на 60 рублей, или почти на 13%, следует из оперативных данных алтайкрайстата. А за неделю, с 26 марта по 1 апреля – на 1,5%. Этот вид мяса пока дешевле баранины, но уже намного дороже свинины и курятины. Если рост продолжится таким же темпами, то за 600 рублей цена килограмма перевалит уже летом.

Бийская дороже

25 декабря 2023 года средняя цена килограмма говядины на кости составляла, по оперативным данным алтайкрайстата, 491,74 рубля. На 1 апреля цена продукта достигла 555,02 рубля.

То есть чуть больше чем за три месяца она подросла на 12,8%. Самая «золотая» говядина продается в Бийске: 573,38 рублей. Самая демократичная - в Рубцовске - 495,76 рублей.

Если смотреть цены на более длинной, годовой дистанции, то 3 апреля 2023 года говядина на кости стоила в регионе 463,12 рублей и за год вздорожала на 20%. Иначе говоря, рост цен ускорился именно в 2024 году.

А вот данные алтайкрастата об изменении цен на другие виды мяса за год (апрелю к апрелю): баранина - + 6%, свинина - +19%, курятина - +39%.

Мясо. CC0

Премиальный продукт

Сравнение оперативных данных крайстата показывает: в первом квартале говядина на кости дорожала быстрее других видов мяса.

Сегодня она уже на 200 рублей дороже свинины на кости, которая в среднем по региону стоит 356,65 рублей. И на 330 рублей дороже курятины (это тоже не мякоть), с начала года даже подешевевшей до 223,25 рубля (25 декабря - 250 рублей).

Между тем, в конце декабря 2023 года разница была менее значительной: свинина стоила на 140 рублей дешевле говядины, курятина - на 242 рубля.

В общем, говядина все больше становится премиальным продуктом, ее доступность уменьшается. Как, впрочем, и баранина на кости, которая сегодня еще дороже: 622 рубля кило.

Говядина. Алтай. ВК/Алтайская деревня

Причина №1: сокращение предложения

Надо сказать, что опережающий рост цен на говядину отмечается по всей стране. В конце 2023 года это пытались объяснить ростом спроса на мясо к новогодним праздникам. Однако после Нового года цены продолжили рост.

Одно из объяснений – постепенное сокращение поголовья крупного рогатого скота – оно происходит и в Алтайском крае. Крайстат фиксирует сокращение поголовья КРС с 725,5 голов в 2018 году (в убойном весе) до 620,3 тыс. в 2022-м во всех хозяйствах, в том числе у населения.

Фиксируется и сокращение КРС специализированных мясных пород: с 64,9 тыс. на конец 2022 года до 63 тыс. на конец 2023-го, указывает отчет об исполнении краем госпрограммы развития сельского хозяйства.

Корова на выпасе, Алтайский край. Дарья Беркетова

При этом доля говядины в общем объеме производства мяса в крае остается высокой – 22,7% (в России в среднем – 5%), рассказали в алтайпищепроме.

Причина №2: падение рубля

Кроме того, говядина – тот вид мяса, по которому Россия все еще зависит от импорта. Соответственно, на цену влияет соотношение курсов и при падении рубля продукция дорожает.

В Россию говядина поступает из Белоруссии, Бразилии, Парагвая, Аргентины и ряда других стран. По данным Россельхознадзора, в прошлом году в страну импортировали 201 тысячу тонн говядины, сообщает meatinfo.ru.

Свинина. Мясо. СС0

Ряд экспертов полагают, что на рост цен повлияло и повышение затрат на их производство.

А вот менее низкие цены на свинину и курятину и более сдержанный рост на них в 2024 году объясняют ростом производства свиного и куриного мяса в Алтайском крае – этот факт отметили в отделении Барнаул Сибирского ГУ ЦБ.

Предложение этих продуктов на региональном рынке увеличилось после того, как ряд крупных животноводческих и птицеводческих компаний края провел модернизацию производства. О росте производства мяса птицы в 2023 году на 20% сообщали также в краевом правительстве.

Мясо. СС0

Прогноз на 2024 год

Что касается прогнозов, то аналитики не вселяют оптимизм. Наиболее распространенное мнение - в 2024 году рост цен на мясную продукцию будет продолжаться.

Это связано с повышением затрат на производство и транспортировку, а также изменение спроса и предложения на рынке.

Потребители должны быть готовы к дальнейшему увеличению стоимости мясной продукции и принимать меры для адаптации своих покупательских привычек, приводит мнение экспертов специализированный портал meatinfo.ru.

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