Алтайские дачники активно покупают электронику для «умного» дома и портативную технику

В апреле 2024 года продажи товаров для «умного» дома увеличились в 1,5 раза, а роутеров — почти на 30% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Кроме того, перед началом дачного сезона вырос спрос на наушники, электронные книги и автомобильные аксессуары для загородных поездок. Об этом можно судить по данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota.

К началу сезона загородного отдыха ощутимо выросли продажи планшетов и электронных книг. Фото: ru.freepik.com, автор gpointstudio.