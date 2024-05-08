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Алтайские дачники активно покупают электронику для «умного» дома и портативную технику

В апреле 2024 года продажи товаров для «умного» дома увеличились в 1,5 раза, а роутеров — почти на 30% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Кроме того, перед началом дачного сезона вырос спрос на наушники, электронные книги и автомобильные аксессуары для загородных поездок. Об этом можно судить по данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota.

К началу сезона загородного отдыха ощутимо выросли продажи планшетов и электронных книг.
К началу сезона загородного отдыха ощутимо выросли продажи планшетов и электронных книг.
Фото: ru.freepik.com, автор gpointstudio.

Для обустройства дач россияне все чаще стали использовать системы умного дома. В деньгах продажи товаров этой категории выросли по итогам апреля на 43%, а в штуках — на 54%. В прошлом месяце в основном приобретали смарт-розетки, метеостанции, датчики движения, температуры и влажности. Помимо москвичей, системы умного дома часто берут себе жители Новосибирской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Самарской области.

В сегменте портативной техники к началу сезона загородного отдыха ощутимо выросли продажи планшетов и электронных книг (рост на 18%). В топе предпочтений покупателей — гаджеты от российской марки Topdevice, корейской Samsung и различных китайских брендов. Кроме того, на 16% чаще в сравнении с сезоном 2023 года россияне покупали проводные наушники.

Для жителей Алтайского края доступность интернета становится все более значимым аспектом комфортного отдыха за городом. По итогам апреля спрос на роутеры в регионе вырос на 73%, а на мобильные роутеры с SIM-картой — на 52%. Прирост показали и некоторые автомобильные аксессуары. Так, продажи держателей для гаджетов увеличились на 60%, автомобильных зарядок — на 19%. Ближе к началу дачного сезона алтайцы стали на 40% чаще покупать наушники, а продажи портативных колонок выросли более чем в два раза.

Мы отмечаем повышенный интерес покупателей к категории товаров умного дома, а также к различной портативной технике, которая традиционно пользуется спросом в преддверии дачного периода. Помимо фактора сезонности на это повлияло и значительное расширение ассортиментного ряда, представленного на отечественном рынке, — поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

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