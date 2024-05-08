Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на 9 Мая

В связи с проведением праздничных мероприятий, будет временно изменена схема движения общественного транспорта в Барнауле.

Таким образом, по маршрутам №20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 110, при движении в сторону пл.им. В.Н.Баварина: пр. Ленина – ул. Молодежная – пр. Комсомольский – ул. Димитрова – пр. Ленина, далее по маршрутам; в обратном направлении без изменения.

По троллейбусному маршруту №1 при движении на конечный остановочный пункт "Стадион": пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении: пр. Ленина, пр. Строителей – пл. Победы.

По троллейбусному маршруту №7 при движении на конечный остановочный пункт "Ул. Взлетная": пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении: пр. Ленина, пр. Строителей – пл. Победы.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция напомнила, какие участки дороги будут перекрыты в День Победы в Барнауле.

Самое важное - в нашем Telegram-канале