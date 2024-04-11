Власти начали поиск новых способов сдерживания цен на бензин

Кабмин начал активное обсуждение новых способов, которые позволят сдержать рост цен на бензин, сообщает РБК .

Нефтяным компаниям рекомендовано отказаться от практики покупки нефтепродуктов друг у друга на бирже.

Вместо этого — заключать прямые договоры по ценам, которые складываются на торгах, указывает Газета.Ru.

Ранее Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС. Он пообещал «жесткие регуляторные меры», если цены не перестанут расти.

В октябре прошлого года самая низкая цена на бензин оказалась в Алтайском крае.

За сентябрь бензин подорожал в 41 регионе России, и только в Северной Осетии цена снизилась. Самая высокая цена оказалась на Сахалине - 68,79 рубля за литр.

Однако Алтайский край занял лидирующую позицию в категории "самый дешевый". Цена за литр оказалась 51,64 рубля.

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