Что такое Радоница?
Традиционно праздник отмечают на девятый день после Пасхи, во вторник. В этот раз Радоница пройдет 14 мая.
В этот день верующие посещают кладбища, чтобы помолиться об умерших родственниках и знакомых. Считается, что название «Радоница» происходит от слова «радость», так как праздник отмечается весной, когда пробуждается природа. В этот день, согласно традициям, нужно не скорбеть, а радоваться тому, что близкие люди после земной жизни оказались в лучшем мире.
Что нужно делать на Радоницу?
На Радоницу принято поминать умерших близких. Верующие посещают кладбища, убираются на могилах, молятся за умерших и вспоминают их добрыми словами.
Радоница — это день, когда живые разделяют пасхальную радость с умершими. Поэтому в этот день не стоит предаваться скорби, лучше вспомнить хорошие моменты и порадоваться за близких, которые перешли в иной мир.
Также традиционно к могилам усопших на Радоницу приглашают священника для того, чтобы он отслужил панихиду.
В этот день нищим раздают еду или же относят ее в храм.
Что нельзя делать на Радоницу?
Нельзя оставлять на могилах крашеные яйца, водку или другую еду. Это считается языческими подношениями.
На Радоницу, как и на Пасху, запрещается венчаться.
Также церковь не рекомендует в этот день предаваться печали и грустить. Но не стоит устраивать на Радоницу шумное гуляние и увлекаться спиртным.
Когда еще можно поминать усопших в 2024 году
Поминальные дни РПЦ в 2024 году:
- 9 марта (Мясопустная родительская суббота),
- 30 марта, 6, 13 апреля (2-я, 3-я и 4-я Седмицы Великого поста),
- 9 мая (День поминовения усопших воинов),
- 14 мая (Радоница),
- 22 июня (Троицкая родительская суббота),
- 11 сентября (День поминовения православных воинов),
- 2 ноября (Дмитриевская родительская суббота).
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