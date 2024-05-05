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Жизнь

Радоница 2024: что нужно и что ни в коем случае нельзя делать в Родительский день

В 2024 году Радоница выпадает на 14 мая. Это день особого поминовения усопших в православной церкви. Рассказываем, что можно и что нельзя делать на Радоницу в 2024 году.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Что такое Радоница?

Традиционно праздник отмечают на девятый день после Пасхи, во вторник. В этот раз Радоница пройдет 14 мая.

В этот день верующие посещают кладбища, чтобы помолиться об умерших родственниках и знакомых. Считается, что название «Радоница» происходит от слова «радость», так как праздник отмечается весной, когда пробуждается природа. В этот день, согласно традициям, нужно не скорбеть, а радоваться тому, что близкие люди после земной жизни оказались в лучшем мире.

Что нужно делать на Радоницу?

На Радоницу принято поминать умерших близких. Верующие посещают кладбища, убираются на могилах, молятся за умерших и вспоминают их добрыми словами.

Радоница — это день, когда живые разделяют пасхальную радость с умершими. Поэтому в этот день не стоит предаваться скорби, лучше вспомнить хорошие моменты и порадоваться за близких, которые перешли в иной мир.

Также традиционно к могилам усопших на Радоницу приглашают священника для того, чтобы он отслужил панихиду.

В этот день нищим раздают еду или же относят ее в храм.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Что нельзя делать на Радоницу?

Нельзя оставлять на могилах крашеные яйца, водку или другую еду. Это считается языческими подношениями.

На Радоницу, как и на Пасху, запрещается венчаться.

Также церковь не рекомендует в этот день предаваться печали и грустить. Но не стоит устраивать на Радоницу шумное гуляние и увлекаться спиртным.

Когда еще можно поминать усопших в 2024 году

Поминальные дни РПЦ в 2024 году:

  • 9 марта (Мясопустная родительская суббота),
  • 30 марта, 6, 13 апреля (2-я, 3-я и 4-я Седмицы Великого поста),
  • 9 мая (День поминовения усопших воинов),
  • 14 мая (Радоница),
  • 22 июня (Троицкая родительская суббота),
  • 11 сентября (День поминовения православных воинов),
  • 2 ноября (Дмитриевская родительская суббота).

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