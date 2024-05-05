День 801-й. Самое важное к вечеру 5 мая

Доллар — 91,60 рубля, Евро — 98,76 рублей;

На встрече Макрона и Си Цзиньпина, которая состоится во Франции, будет обсуждаться «олимпийское перемирие» на Украине. Об этом французский президент заявил в интервью La Tribune;

Украинские власти могут в августе объявить дефолт, если не заключат сделку с иностранными держателями облигаций по выплате процентов и прощению части госдолга, пишет The Wall Street Journal;