День 801-й. Самое важное к вечеру 5 мая

Главные новости
- Частные внешние кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, намерены возобновить их в 2025 году, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
- Украина после получения помощи США может рассчитывать на проведение нового контрнаступления в 2025 году, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Однако он считает, что пакет помощи не приведет к мгновенному изменению ситуации на поле боя.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что от ситуации на Украине зависит безопасность европейцев. По его мнению, размещение там российских ракет подвергнет опасности страны Евросоюза.
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Доллар — 91,60 рубля, Евро — 98,76 рублей;
На встрече Макрона и Си Цзиньпина, которая состоится во Франции, будет обсуждаться «олимпийское перемирие» на Украине. Об этом французский президент заявил в интервью La Tribune;
Украинские власти могут в августе объявить дефолт, если не заключат сделку с иностранными держателями облигаций по выплате процентов и прощению части госдолга, пишет The Wall Street Journal;
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что «масштабы помех GPS» в ее стране стали больше с начала военной операции России на Украине. По ее словам, в перебоях с GPS в Финляндии виновата Россия.
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