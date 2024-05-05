«Христос воскресе!» Как встретить Пасху, что можно и нельзя делать в этот праздник

Согласно Библии, Иисус Христос был распят на кресте и умер за грехи человечества. На третий день после распятия, как гласит Писание, Иисус воскрес. Это событие стало основой христианской веры и отмечается как Пасха. В этом году она выпала на 5 мая. О традициях праздника, его особенностях и запретах — в материале altapress.ru.

Отличия православной Пасхи от католической

Православная и католическая Пасха отмечаются в разные дни, так как используют разные методы расчета даты. Православная Пасха рассчитывается по юлианскому календарю, а католическая — по григорианскому.

Также существуют различия в традициях празднования. Например, в православной традиции на Пасху принято красить яйца и готовить куличи, а в католической — устраивать пасхальные шествия и концерты.

Освящение куличей перед Пасхой-2023. Анна Зайкова

Как подготовиться к Пасхе

Подготовка к Пасхе включает в себя соблюдение Великого поста — периода воздержания от определенных продуктов и развлечений. Также важно посетить богослужения, исповедоваться и причаститься.

В Страстную неделю, последнюю неделю перед Пасхой, верующие вспоминают последние дни жизни Иисуса Христа на земле. В Страстную пятницу, день распятия Иисуса, соблюдается самый строгий пост.

Пасхальное богослужение начинается в ночь с субботы на воскресенье. Оно включает Крестный ход, чтение Евангелия и пение канона. После богослужения верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!».

Что нужно делать на Пасху

Посещать богослужения. Пасха — один из самых значимых религиозных праздников, и посещение богослужений является важной частью празднования. Приветствовать друг друга пасхальными фразами. При встрече люди приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскресе!». Наслаждаться праздничным обедом. После богослужения люди собираются за праздничным столом, на котором обычно присутствуют крашеные яйца, куличи и другие блюда. Проводить время с семьей и друзьями. Пасха — это время для общения и радости, поэтому многие люди проводят этот день в кругу близких людей. Дарить пасхальные яйца. Крашеные яйца являются одним из символов Пасхи, и их часто дарят близким людям в качестве пасхального подарка. Участвовать в пасхальных играх и развлечениях. В некоторых культурах на Пасху проводятся игры и развлечения, связанные с этим праздником.

Церковь. freepik.com/Freepik

Что запрещено делать на Пасху

На Пасху не рекомендуется заниматься тяжелой работой, в том числе уборкой и стиркой. Не стоит посещать кладбище, так как Пасха — это праздник жизни и Воскресения, а не поминовения усопших. Родительский день в 2024 году отмечают 14 мая. Венчаться. Злоупотреблять алкоголем. Не рекомендуется предаваться унынию, ссориться и выяснять отношения. Пасха — светлый и радостный праздник, который призывает к любви, прощению и служению другим.

Душевные поздравления с Пасхой в прозе, стихах и смс — в этом материале.

Самое важное - в нашем Telegram-канале