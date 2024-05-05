Христос Воскресе. Душевные поздравления с Пасхой в прозе, стихах и смс

Поздравления с Пасхой в прозе
1
От всей души поздравляю вас с Пасхой! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для веры, надежды и любви. Пусть в вашем доме царят мир и согласие, а сердца наполняются радостью и счастьем. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть этот праздник принесёт в вашу жизнь новые силы и вдохновение!
С праздником Пасхи! Христос Воскресе!
2
С Пасхой вас, с Христовым воскресеньем!
Желаю, чтобы в вашей жизни было место для веры, надежды и любви. Пусть в вашем доме царят мир и согласие, а сердца наполняются радостью и счастьем.
Христос Воскресе!
3
В этот светлый праздник желаю вам ощутить божественное присутствие в своей жизни и почувствовать, как добро и любовь наполняют вашу душу. Пусть ваша жизнь будет полна гармонии, счастья и благополучия!
Христос Воскресе!
Поздравления с Пасхой в стихах
1
Христос воскрес! Со светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта.
Пусть не встречаются ненастья,
Любовь в сердцах живет всегда.
Пусть солнце греет, обнимает,
Теплом и светом наполняет.
Пусть Бог хранит от бед всегда,
Пусть не приходит к вам беда.
2
С праздником Пасхи вас от всей души поздравляем,
Пусть каждый день в жизни к вам дарит благословенье.
И вера, любовь и надежда всегда сопровождают,
Вас на долгие годы жизни в путь бесконечный.
3
Радость великую заря возвестила:
«Христос воскрес! Воистину воскрес!»
Весна начинается, она полна чудес.
Спешат благоверные в церковь За Божьим благословением.
Звон церковный звенит на всю округу,
А мы радостно поздравляем друг друга:
«Христос воскрес! Христос воскрес!»
Поздравления с Пасхой в смс
1
Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел-хранитель защитит от невзгод, а благодать Божья наполнит ваши сердца!
2
Поздравляю с Пасхой! Пусть в вашем сердце всегда живет любовь, а судьба будет благосклонна! Христос воскресе!
3
Христос воскрес! Пусть радость и свет Пасхи наполняют вашу жизнь и приносят благословение!
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