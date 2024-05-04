Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В христианстве схождение Благодатного огня является символом веры. Оно олицетворяет победу жизни над смертью, дает надежду на обновление и утверждает торжество истины над ложью. Миллионы христиан по всему миру с нетерпением ожидают это событие каждый год.

Обычно схождение происходит между 13:00 и 15:00 по иерусалимскому времени. В этом году оно произошло за 40 минут до конца ожидаемого времени.

Существует поверье, что если Благодатный огонь не сойдет, это будет означать конец света. Поэтому верующие каждый год с надеждой ожидают его снисхождения, видя в этом знак благословения Господа. Подобного явления никогда не происходило.

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