Пасха, или Светлое Христово Воскресение, — древнейший христианский праздник, который символизирует победу жизни над смертью. Это центральное событие церковного года с вековыми традициями. О том, что православные неукоснительно соблюдают в этот день, расскажет altapress.ru .

Подготовка к Пасхе

Подготовка к главному христианскому торжеству начинается за несколько недель, сразу после Масленицы. В это время наступает главный пост года — Великий пост. Он считается одним из самых строгих в христианстве и длится 48 дней.

Великий пост установлен в честь 40-дневного пребывания Иисуса Христа в пустыне. Все это время он отказывался от еды и преодолевал другие искушения дьявола.

Многие связывают пост только с отказом от пищи, однако церковь подчеркивает, что основная цель говения — внутреннее преображение и изменение чувств.

Духовная практика поста состоит из молитвы, чтения религиозной литературы и удаления от всего греховного и отвлекающего от Бога.

С особой строгостью принято соблюдать первую и Страстную седмицы Великого поста.

Празднование

Православные празднуют Пасху семь дней. Однако весь период от Воскресения до Вознесения (40 дней) считается Пасхальным периодом. Верующие приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!" и отвечают "Воистину воскресе!".

Богослужения

С апостольских времен церковь совершает ночное Пасхальное богослужение. Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон (благовест) возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь открываются Царские врата иконостаса, и облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря. Вместе с молящимися они обходят вокруг храма крестным ходом.

Крестный ход символизирует шествие всех верующих за Воскресшим Христом.

В притворе при затворенных дверях храма начинается пасхальная утреня. В конце утрени, после окончания Пасхального канона, священник читает "Слово святителя Иоанна Златоуста", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся в храме поздравляют друг друга с великим праздником.

После утрени служится Пасхальная литургия. Все молящиеся по возможности причащаются Святых Христовых Тайн.

Символы Пасхи

красный цвет — символизирует кровь распятого Христа;

— символизирует кровь распятого Христа; пасхальное яйцо — согласно преданию, Мария Магдалина, одна из учениц Иисуса Христа, пришла к римскому императору Тиберию и сообщила о воскресении Христа. С собой она принесла куриное яйцо. После слов императора, что воскресение так же невозможно, как если бы яйцо покраснело, оно тут же стало красным;

— согласно преданию, Мария Магдалина, одна из учениц Иисуса Христа, пришла к римскому императору Тиберию и сообщила о воскресении Христа. С собой она принесла куриное яйцо. После слов императора, что воскресение так же невозможно, как если бы яйцо покраснело, оно тут же стало красным; кулич — особый домашний хлеб, обязательный атрибут праздничного стола. Он символизирует Иисуса Христа, который во время одной из трапез в апостолами назвал хлеб своим телом: в переводе на русский слово «кулич» как раз означает хлеб. После завершения земной жизни Христа апостолы всегда ставили хлеб на то место, где он обычно сидел за столом. Не случайно кулич на Пасху обязательно ставят в центре стола.

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