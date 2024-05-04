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Жизнь

Жители Алтайского края переживают из-за сильной пыли, которую поднимает большегрузы

Жители села Фирсово беспокоятся из-за сильной пыли, которую поднимаю большегрузы не соблюдая скоростной режим. Об этом пишет "ЧБ Барнаул".

Отмечается, что большегрузы едут в микрорайон Старая речка. При этом не соблюдая скоростной режим. Из-за того, что дорога грунтовая, поднимается пыль, которая не оседает часами. Из-за этого невозможно открыть окна, в огородах растения и ягоды покрыты пылью. Также местные жители опасаются за детей, которые могут попасть под колеса.

Со слов жителей, большегрузы везут строительные материалы по 10-20 тонн. В день проходит больше 50-70 машин. В итоге фундамент у дома расшатан, при проезде в доме все ходит ходуном.

Обращения в администрацию и сельсовет Первомайского района ни к чему не привели.

Ранее сообщалось, что барнаульцы обеспокоены безопасностью передвижения после ДТП на тротуаре.



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