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Жизнь

Россиян предупредили о мошенниках, которые якобы проводят соцопросы

Мошенники могут собирать личные данные россиян, выдавая себя за сотрудников, которые проводят социологические опросы. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Ивана Соловьева.

Мошенники создают поддельные опросы и, таким образом, собирают информацию о людях.

Они отправляют ссылки, где предлагается ответить на несколько вопросов и получить вознаграждение. Этот вид мошенничества называется фишингом. Он может привести к взлому мессенджеров и потере контроля над аккаунтом. Например, на «Госуслугах».

Впоследствии от вашего имени могут начать приходить письма с просьбами о переводе денег. На «Госуслугах» мошенники оформляют справку 2-НДФЛ, с помощью которой берут микрозаймы на себя, а выплачивает их жертва.

Ранее безработный мужчина перевел 8 млн рублей девушкам с сайта знакомств.

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