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Туризм

Это долгая история. Почему стоит увидеть алтайское озеро Бульдюк, где полевые петушки

Более четырех тысяч лет назад на территории Ключевского района образовалось соленое озеро Бульдюк. Сегодня вокруг него — сплошные степи с интересными жителями, которые любят петушиные бои, кочевать с места на место и активничать ночью. А люди на этом озере могут оздоровиться.

Озеро Бульдюк в Ключевском районе.
Озеро Бульдюк в Ключевском районе.
kluchialt.ru
  • Озеро Бульдюк находится в Ключевском районе. В 1998 году его объявили памятником природы. Площадь охраняемой территории — 280 га.
  • Водоем образовался четыре-пять тысяч лет назад, а его берега — высотой от одного до пяти метров. В нем солоноватая вода с песчаным дном.
  • По берегам озера располагаются степи с разнотравьем. Здесь растут овсяница ложноовечья, тонконог гребенчатый, полынь австрийская, вероника седая, ирис сизоватый, люцерна серповидная, тысячелистник благородный, солонечник Гаупта и ковыль-волосатик.
  • Ковыль считается символом степей, а его «волны» на ветру напоминают море. Раньше растение называли «шелковой травой». Когда его плод созревал, ветер уносил острый отросток на новое место. Если семечко попадало зверю в шерсть, — оно доставляло ему боль.

Факт

Степную «ковыль-траву» до сих пор считают травой мертвых. Известно, что лошади, которые ели цветущий ковыль, потом не могли полноценно питаться и погибали: острые семена протыкали язык.

  • На озере Бульдюк обитает множество птиц: большая поганка, кряква, серая утка, шилохвость, а также свистунок, трескунок и хохлатая чернеть. Но самая интересная — турухтан, которого еще называют полевым петушком. Весной самцы привлекают самок пестрым оперением и дерутся, как петухи. Если «потасовка» серьезная, то и самки в ней участвуют.
  • Также здесь живет краснокнижный корсак. Зверек похож на лису, только поменьше и с более короткой шерстью. Хищник бодрствует ночью и живет по принципу: сегодня здесь, а завтра — там. Также корсак стойко переносит голод и даже через две недели сохраняет активность. И еще: в воде зверек не нуждается.
Краснокнижный корсак.
Краснокнижный корсак.
ru.wikipedia.org
  • На озере Бульдюк водятся серебряный и золотистый караси, зеркальный карп, гольян и другие рыбы. Здесь можно рыбачить. А еще — принимать рапные и грязевые ванны, и, конечно, гулять.

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