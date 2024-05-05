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Жизнь

Сильная магнитная буря разыгралась на планете. Расписание мощных геоударов

Мощный магнитный шторм начался 5 мая. Земля входит в цикл опасной солнечной активности.

Расписание геоударов

  • 5 мая - сила геоудара 5 баллов;
  • 6 мая - сила геоудара 4 балла;
  • 7 мая - сила геоударов 3 балла;
  • 8 мая - сила геоударов 2 балла;
  • 9 мая - сила геоударов 2 балла;
  • 10 мая - сила геоударов 2 балла.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь. Это повышает тонус сосудов, а кровь сгущается.

Общие рекомендации:

  • постарайтесь снизить нагрузку на организм;
  • обеспечьте полноценный отдых;
  • исключите из рациона вредные продукты;
  • пейте больше воды;
  • следите за артериальным давлением;
  • контролируйте уровень сахара в крови.

Электроника

Во время магнитных бурь возможны следующие проблемы:

  • помехи в радиосвязи;
  • ухудшение качества сигнала спутниковой навигации;
  • сбои в работе энергосистем;
  • помехи в работе высокочастотной радиосвязи, в том числе сотовой;
  • ухудшение сигнала на телевизионных антеннах.

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