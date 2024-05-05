Сильная магнитная буря разыгралась на планете. Расписание мощных геоударов

Расписание геоударов
- 5 мая - сила геоудара 5 баллов;
- 6 мая - сила геоудара 4 балла;
- 7 мая - сила геоударов 3 балла;
- 8 мая - сила геоударов 2 балла;
- 9 мая - сила геоударов 2 балла;
- 10 мая - сила геоударов 2 балла.
Здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь. Это повышает тонус сосудов, а кровь сгущается.
Общие рекомендации:
- постарайтесь снизить нагрузку на организм;
- обеспечьте полноценный отдых;
- исключите из рациона вредные продукты;
- пейте больше воды;
- следите за артериальным давлением;
- контролируйте уровень сахара в крови.
Электроника
Во время магнитных бурь возможны следующие проблемы:
- помехи в радиосвязи;
- ухудшение качества сигнала спутниковой навигации;
- сбои в работе энергосистем;
- помехи в работе высокочастотной радиосвязи, в том числе сотовой;
- ухудшение сигнала на телевизионных антеннах.
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