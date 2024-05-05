Опубликовали программу «Ночи музеев» в Алтайском крае

Особенностью акции в Алтайском крае станет 150-летний юбилей Николая Рериха.
На большинство площадок можно будет пройти бесплатно. Однако некоторые музеи сделаю исключение в виде 150 рублей за вход. Приобрести билеты можно будет в кассах.
Дошкольники смогут посетить все мероприятия бесплатно. Для школьников с 7 до 14 лет стоимость билета составит 50 рублей.
Торжественное открытие «Ночи музеев» в Барнауле пройдет 18 мая в 18:00 в парке «Центральный».
Полную программу акции можно посмотреть здесь.
А как барнаульцы провели «Ночь музеев» в прошлом году — в этом материале.
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