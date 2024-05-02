Китаец с перспективами. В рубрике «Машины, которые нас удивили», altapress.ru прокатился на новеньком внедорожнике

О китайском внедорожнике Polar Stone слышали немногие, ведь он только недавно вышел в продажу. Но у него есть все шансы покорить российский рынок. Корреспонденту altapress.ru посчастливилось увидеть автомобиль практически нетронутым. Такую возможность нам предоставил известный алтайский бизнесмен Константин Денисенко. Об автомобиле - в нашей рубрике «Машины, которые нас удивили».

Кто ты, воин? Polar Stone только открывает для себя мир автомобильного бизнеса. Бренд появился в прошлом году и принадлежит производителю Rox Motor. Его основал Чан Цзин, который в Китае больше известен как владелец бренда пылесосов Roborock, входящий в структуру техногиганта Xiaomi. Первая модель Polar Stone получила соответствующий номер «01» и была представлена летом 2023 года. В России автомобиль начал появляться с конца прошлого года. Цена на авто начинается от 6 млн рублей.

Стильно, мощно, легко

Первая встреча с автомобилем тут же навевает воспоминания о недавнем госте нашей рубрики — Yangwang U8. Та же строгая прямоугольная форма, мощный перед с выраженной решеткой радиатора и остекленный верх – нестареющая внедорожная классика.

При этом в габаритах Polar Stone уступает своему предшественнику. Его длинна 5050 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1869 мм, а вес 2660 кг. Напоминаем, что у Yangwang U8 длинна - 5319 мм, ширина – 2050 мм, высота -1930 мм, а вес – почти 3,5 тонны.

Производитель предлагает шесть вариантов расцветки кузова: зеленый, серый, серебристый, голубой, белый и черный. Мы рассматривали модель белого цвета, которая в сочетании с акцентной черной крышей выглядит довольно стильно.

Тест-драйв автомобиля Polar Stone. Дмитрий Лямзин. Тест-драйв автомобиля Polar Stone. Дмитрий Лямзин. Тест-драйв автомобиля Polar Stone. Дмитрий Лямзин.

Однако среди автовладельцев самая желанная версия – в черном цвете. Автомобиль в таком исполнении преподносится как лимитированная серия.

Несмотря на размеры, у внедорожника нет подножек. Также отсутствует электропривод дверей, за исключением дверцы багажника.

Места хватит всем?

Polar Stone позиционируют как семейный автомобиль, поэтому он оснащен максимальным количеством мест и большим багажником. Два кресла находятся в первом ряду, два – в среднем и диван на три места в последнем ряду, который можно сложить и оставить место для багажа.

Такое решение выглядит стильно, но не совсем практично. Ведь если в семье больше двух детей, то младшим придется ютиться на третьем ряду, из-за которого остается совсем мало места для багажа. Ситуация осложняется, когда нужно будет перевести люльку с младенцем, которую будет неудобно ставить.

Тест-драйв автомобиля Polar Stone. Дмитрий Лямзин. Тест-драйв автомобиля Polar Stone. Дмитрий Лямзин.

В машине есть четыре десятка мест для хранения вещей, семь зарядных портов и аудиосистема на 14 динамиков. Особенно хорошо в машине слышны басы, которые мягко раскатываются по салону.

По уже китайской традиции, в центре передней панели расположен большой мультимедийный экран. Управление пока только на китайском языке, но есть официальный английский.

Второй экран расположен перед водителем, а третий - на втором ряду под потолком. Но есть еще один, совсем небольшой монитор, который спрятался прямо в зеркале заднего вида – он передает изображение с камеры.

Тест-драйв автомобиля Polar Stone. Дмитрий Лямзин.

Сколько лошадей под капотом

Polar Stone – это электрогибрид. Он оснащен 1,5-литровым турбодвигателем на 154 лошадиных сил и двумя электромоторами, чья общая мощность достигает 476 лошадиных сил. До 100 км/ч автомобиль разгоняется всего за 5,5 секунд, а его максимальная скорость – 190 км/ч.

Встроенная программа поддерживает пять режимов езды по бездорожью: снег, грязь, скалы, песок и брод. При этом производитель заявляет, что внедорожник способен преодолеть поперечный ров глубиной до 600 мм. Но такой в черте города мы не нашли, поэтому поверим на слово.

Тест-драйв автомобиля Polar Stone. Дмитрий Лямзин.

Испытание в деле

Первое время во время поездки кажется, что тормоза у автомобиля резковаты – этим грешат многие китайские модели. Но к ним быстро привыкаешь.

У Polar Stone несколько режимов поездки: «Экономичный», «Комфортный», «Спортивный». Если хочется скорости и маневренности, то подойдет последний, однако он не может похвастаться плавностью при поворотах.

Запас хода впечатляет. Только на одной электротяге можно проехать 235 км, а в гибридном режиме - 1 338 км.

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