Православные христиане отмечают Пасху в течение 40 дней.
Первое воскресенье после Пасхи называется Антипасхой или Фоминым воскресеньем. Это название связано с апостолом Фомой, который усомнился в воскресении своего учителя. В этом году день выпал на 12 мая.
На Руси на Фомино воскресенье массово праздновали свадьбы и проводили венчания, которые не совершались в пост и на масленичную неделю. В народе этот день называют Красной горкой.
В течение всех 40 дней верующие используют пасхальное приветствие «Христос Воскресе!» и ответ на него: «Воистину Воскресе».
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