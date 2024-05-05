Многие считают, что Пасха — однодневный праздник. Однако это не так. Altapress.ru решил напомнить, сколько на самом деле отмечают Воскресение Господне.

Православные христиане отмечают Пасху в течение 40 дней.

Первое воскресенье после Пасхи называется Антипасхой или Фоминым воскресеньем. Это название связано с апостолом Фомой, который усомнился в воскресении своего учителя. В этом году день выпал на 12 мая.

На Руси на Фомино воскресенье массово праздновали свадьбы и проводили венчания, которые не совершались в пост и на масленичную неделю. В народе этот день называют Красной горкой.

В течение всех 40 дней верующие используют пасхальное приветствие «Христос Воскресе!» и ответ на него: «Воистину Воскресе».

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