Названы простые упражнения от запора

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что поможет легко справится с запором. Советами она поделилась в своем Telegram -канале.

Врач посоветовала обратить внимание на бег и легкие кардионагрузки. По ее словам, интенсивный бег может стимулировать перистальтику и «выталкивать» содержимое кишечника.

Также Павлова рекомендовала включить в тренировки упражнения на пресс: планки и скручивания корпуса. Она объяснила, что состояние мышц живота играет важную роль в моторике желудочно-кишечного тракта. Их сокращения увеличивают давление во всей брюшной полости. А чем сильнее мышцы, тем больше их сокращения могут помочь пищеварению.

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