В Барнауле завершился отопительный сезон. Когда отключат горячую воду

С 14 мая 26 мая не будет горячей воды у жителей в границах улиц:
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Власихинская, Павловский тракт, пр. Северный Власихинский, Солнечная поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова
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Калинина, П. Сухова, Смирнова, 4-ая Западная, 3-я Речная, Северо-Западная, Гущина, Солнечная Поляна, пр. Космонавтов, 9-й Заводской проезд, пр. Калинина
С 28 по 29 июня у жителей Индустриального, Центрального и Железнодорожного районов в границах улиц:
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Трактовая, Попова, пр-д Южный, пос. Куета, Новосиликатный, часть пос. Пригородного (в районах улиц 50 лет Алтая и Жданова), Южный, Южный Власихинский проезд, Попова, Взлетная, Лазурная, Павловский трак, Малахова, Транзитная, Советской Армии, Павловский тракт, Фурманов, Власихинская
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Калинина, Кулагина, пос. Восточный, ВРЗ, Промышленная, Партизанская, Ленина, Папанинцев, Ядринцева, пр. Строителей, Советской Армии, А. Петрова, Северо-Западная, 3-я Речная, Чеглецова, 4-ая Западная, Смирнова, П. Сухова
С 13 по 25 июня у жителей домов Индустриального и Ленинского районов в границах улиц:
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Трактовой, пр. Энергетиков, Власихинской, Павловский тракт, Солнечная Поляна, Взлетной, Сергея Ускова, Балтийской, Попова, Лазурной, Павловский тракт, Попова, Ленинградской, Антона Петрова, Малахова, Гущина, Северо-Западной, Советской Армии пер. Радлова, Транзитная, Малахова, Павловский тракт
С 27 июня по 9 июля горячую воду частично отключат в Индустриальном и Ленинском районах в границах улиц:
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Власихинской, Павловский тракт, пр. Северный Власихинский, Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградской, Энтузиастов, Попова, Павловский тракт.
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция напомнила, какие участки дороги будут перекрыты в День Победы в Барнауле.
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