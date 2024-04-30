Девочка ушла из СНТ «Геофизик», которое находится в Первомайском районе, и не вернулась домой. Поиски затруднялись из-за плохих погодных условий: ливня и штормового ветра.
Вечером отряд опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, что девочка нашлась: «Найдена, жива! Благодарим семейную пару, которая не осталась равнодушной и помогла в поисках, а также всех участников поисковой операции».
Ранее сообщалось, что в Новосибирске пропала дочь алтайского депутата.
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