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Политика

Решили выучить на снайперов белорусских охотников

Белорусское общество охотников и рыболовов организует для своих членов возможность пройти обучение по специальности «снайпер», пишет РИА Новости.

Количество желающих пройти переподготовку превысило ожидания. И поэтому Минобороны уже приступило к организации процесса обучения, указывает "Взгляд".

Ранее эксперт рассказал, почему Путин стрелял из снайперской винтовки под сеткой.

Глава государства на полигоне в Рязанской области опробовал снайперскую винтовку Драгунова СВД. Путин надел специальные наушники и очки, занял позицию для стрельбы лежа и совершил несколько выстрелов из винтовки.

Маскировочная сетка, под которой испытывал винтовку президент — кусок материи 3 на 6 метров, чаще используется для укрытия техники. Эксперт предположил — на полигоне ее развернули, чтобы имитировать место снайпера.

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