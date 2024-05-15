Международный день семьи. Теплые поздравления в стихах, прозе и смс

Семья — это начало жизни каждого человека, в ней формируются основы личности, она связывает поколения. А как поздравить своих домочадцев, расскажет altapress.ru

Как поздравить близких в прозе

1

Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это и начало новой жизни, и продолжение прекрасного рода, и почитание святости традиций. Семья — это наивысшее счастье, которое человек может создать сам. Сегодня, в Международный день семьи, мне хочется пожелать: пусть детский смех раздается повсюду, а родные будут вам верной опорой. Пускай вас всегда согревает тепло любви. Желаю вашей семье быть цветущей, дружной и сплоченной. Благополучия и добра всем семьям!

2

Поздравляю с Международным днем семьи! Желаю дружно и смело преодолевать любые жизненные проблемы. Желаю беречь друг друга и дорожить каждым мгновением, проведенным в кругу счастливой семьи. Желаю вам мира и здоровья, крепкой любви и уважения, верной поддержки и терпения в трудную минуту.

3

От всей души желаю мира и достатка, любви и взаимопонимания, поддержки и улыбок, веселых праздников и уюта! Поздравляю с Международным днем семьи. И пусть в твоей семье царит хорошая погода, пусть семейным девизом будут слова «один — за всех, и все — за одного». Желаю твоей прекрасной семье крепкого здоровья, благополучия и верного счастья!

Семья. Природа. Парк altapress.ru

Поздравления с Международным днем семьи в стихах

1

Я вас сердечно поздравляю

С Международным днем семьи!

В красивый праздник вам желаю

Ценить тепло сердец родных.



Пусть будут мир и пониманье,

Гармония в семье живет,

А каждый новый день совместный

Любовь и радость вам несет.



Пускай сбываются желанья,

Пусть будет счастлива семья.

Добра, достатка и терпенья

Желаю в этот праздник я!

2

Нет ничего семьи дороже,

И спорить с этим смысла нет!

Для стариков, для молодежи

Семья — вот главный в жизни свет!



Только в семье тебе помогут,

И только там тебя поймут,

Укажут верную дорогу

И скажут правду, не солгут!



Свою семью всегда любите,

Цените каждую деталь,

Ее всем сердцем берегите,

Как драгоценнейший хрусталь!

3

Семья — что есть важнее на Земле?

Какая мощь и сила в этом слове!

Не сыщешь ни в едином словаре

Подобных, столь наполненных любовью!



Семья как будто маленький мирок,

Он соткан из добра и уважения,

И в нем никто не будет одинок.

Здесь два закона — нежность и терпение.



Пусть будет каждый счастлив и обласкан.

И пусть в Международный день семьи

Для всех на свете явью станет сказка.

Доверия вам, света и любви!

Семья. Анна Зайкова

Поздравления для домочадцев в смс

1

Нет ни чего важней на свете,

Чем трепет в сердце от любви,

Когда уютом обогреты

Все члены дорогой семьи.

2

Есть поддержка у меня —

Моя дружная семья,

Я за ней как за стеною,

Справлюсь с трудностью любою.



Это даже не секрет —

Без семьи и счастья нет.

И тебе семьи навеки

Я желаю самой крепкой!

3

В Международный день семьи

Желаю я семье любой

Добра, гармонии, любви

И друг за друга быть горой!



Пусть понимание, уважение

Будет основой всех семей!

Цените близких, без сомнения,

Роднее нет у вас людей!

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