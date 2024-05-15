Международный день семьи. Теплые поздравления в стихах, прозе и смс

Как поздравить близких в прозе
1
Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это и начало новой жизни, и продолжение прекрасного рода, и почитание святости традиций. Семья — это наивысшее счастье, которое человек может создать сам. Сегодня, в Международный день семьи, мне хочется пожелать: пусть детский смех раздается повсюду, а родные будут вам верной опорой. Пускай вас всегда согревает тепло любви. Желаю вашей семье быть цветущей, дружной и сплоченной. Благополучия и добра всем семьям!
2
Поздравляю с Международным днем семьи! Желаю дружно и смело преодолевать любые жизненные проблемы. Желаю беречь друг друга и дорожить каждым мгновением, проведенным в кругу счастливой семьи. Желаю вам мира и здоровья, крепкой любви и уважения, верной поддержки и терпения в трудную минуту.
3
От всей души желаю мира и достатка, любви и взаимопонимания, поддержки и улыбок, веселых праздников и уюта! Поздравляю с Международным днем семьи. И пусть в твоей семье царит хорошая погода, пусть семейным девизом будут слова «один — за всех, и все — за одного». Желаю твоей прекрасной семье крепкого здоровья, благополучия и верного счастья!
Поздравления с Международным днем семьи в стихах
1
Я вас сердечно поздравляю
С Международным днем семьи!
В красивый праздник вам желаю
Ценить тепло сердец родных.
Пусть будут мир и пониманье,
Гармония в семье живет,
А каждый новый день совместный
Любовь и радость вам несет.
Пускай сбываются желанья,
Пусть будет счастлива семья.
Добра, достатка и терпенья
Желаю в этот праздник я!
2
Нет ничего семьи дороже,
И спорить с этим смысла нет!
Для стариков, для молодежи
Семья — вот главный в жизни свет!
Только в семье тебе помогут,
И только там тебя поймут,
Укажут верную дорогу
И скажут правду, не солгут!
Свою семью всегда любите,
Цените каждую деталь,
Ее всем сердцем берегите,
Как драгоценнейший хрусталь!
3
Семья — что есть важнее на Земле?
Какая мощь и сила в этом слове!
Не сыщешь ни в едином словаре
Подобных, столь наполненных любовью!
Семья как будто маленький мирок,
Он соткан из добра и уважения,
И в нем никто не будет одинок.
Здесь два закона — нежность и терпение.
Пусть будет каждый счастлив и обласкан.
И пусть в Международный день семьи
Для всех на свете явью станет сказка.
Доверия вам, света и любви!
Поздравления для домочадцев в смс
1
Нет ни чего важней на свете,
Чем трепет в сердце от любви,
Когда уютом обогреты
Все члены дорогой семьи.
2
Есть поддержка у меня —
Моя дружная семья,
Я за ней как за стеною,
Справлюсь с трудностью любою.
Это даже не секрет —
Без семьи и счастья нет.
И тебе семьи навеки
Я желаю самой крепкой!
3
В Международный день семьи
Желаю я семье любой
Добра, гармонии, любви
И друг за друга быть горой!
Пусть понимание, уважение
Будет основой всех семей!
Цените близких, без сомнения,
Роднее нет у вас людей!
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