Какие кошки живут дольше других, рассказали эксперты

Что влияет на продолжительность жизни у кошек:

Пол. Самки живут дольше самцов в среднем на 16 месяцев.

Самки живут дольше самцов в среднем на 16 месяцев. Порода. Кошки бирманской породы живут дольше кошек других пород.

Кошки бирманской породы живут дольше кошек других пород. Образ жизни. Кошки с избыточным весом живут меньше сородичей с более атлетичной физической формой.

Также в исследовании отметили повышенный риск развития различных заболеваний у сфинксов, которые могут привести к ранней смерти.

Эти данные могут быть полезны для владельцев кошек, которые хотят обеспечить своим питомцам долгую и здоровую жизнь.

Однако стоит отметить, что это исследование является обобщенным и не учитывает индивидуальные особенности каждого питомца.

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