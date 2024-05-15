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Жизнь

В администрации Барнаула обсудили подготовку к реализации масштабного проекта для предприятия «Меланжист Алтая»

Совещание, которое состоялось по указанию главы города Вячеслава Франка, провел Сергей Татьянин, заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках совещания, в частности, обсуждалась подготовка к обновлению сетей водоснабжения на Павловском тракте.

Реконструкция будет проходить в три этапа, и работы на всех участках будут вестись параллельно. Однако самым технически сложным объектом станет перекресток Павловского тракта и ул. Новороссийской.

Вопрос организации движения на этом участке был предварительно проработан и дополнительно обсуждался в ходе выездного совещания на Павловском тракте.

В связи с проведением работ будет перекрыта ул. Новороссийская в районе пересечения с Павловским трактом, а также частично ограничено движение по самому тракту. Вопрос организации дорожного движения на период проведения работ по реконструкции сетей водопровода продолжили обсуждать на совещании в администрации города.

Подрядная организация должна будет разработать схему организации дорожного движения на период ремонтных работ. Эту схему нужно будет согласовать в комитете по дорожному хозяйству и транспорту и в отделе государственной инспекции безопасности дорожного движения.

После того как схема будет утверждена, ее представят жителям Барнаула.

Конкретные сроки проведения работ станут известны после утверждения и согласования схемы организации дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начали покос травы.

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