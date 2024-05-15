Тепло на паузе. В Алтайский край придут дожди, грозы и порывистый ветер

Погода в Алтайском крае
Температура в регионе ночью варьировалась от 13 до 18 градусов тепла. По западу местами 7-12 градусов.
В большинстве районов дожди, временами сильные дожди, возможны грозы.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Днем температура не изменится. Жителей Алтайского края ожидает похолодание до 13-18 градусов, по югу и востоку местами 20-25 градусов.
В большинстве районов дожди, временами сильные дожди, возможны грозы.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Погода в Барнауле
В столице региона ночью температура составила 13-15 градусов.
Во второй половине ночи временами дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Днем в Барнауле ожидается 15-17 градусов.
Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
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