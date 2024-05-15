Долгожданный переезд и счастливый мороженщик. 11 хороших новостей мая на Алтае

- В Барнауле построили первый этаж нового аэровокзала. Оставшиеся этажи должны достроить до конца октября 2024 года.
- Барнаульцы смогут добраться до Шарм-эль-Шейх напрямик из Толмачево. Полетная программа будет длиться с 24 мая по 14 октября.
- Барнаульский дизайнер, автор бренда «Гладиолус» Наталья Звягина рассказала, как шла в мир высокой моды, начиная с бийского базара.
- Лисята из Алтайского края встречают свою первую весну. Посмотрите, какие милашки выглядывают из норки.
Маленькие лисята встречают весну.
Катунь 24 / Ирина Круглова
- В Барнауле построят офтальмологическую клинику за 1 млрд. руб. Там будет отделение на 100 посещений в смену, блок с двумя операционными и дневной стационар на 60 коек.
- Барнаульцы, которые мечтали, чтобы застройщик снес их дом на ул. Короленко, 112, добились своего.
- Лебеди прилетели отдыхать на Телецкое озеро. А они знают толк в отдыхе!
- В Алтайском госуниверситете откроют научно-исследовательскую лабораторию по изучению произведений изобразительного искусства XX века.
Водопад Корбу в Алтайском биосферном заповеднике.
vk.com/altzapovednik/Александр Лотов
- 1 мая начал работать водно-пеший эколого-просветительский маршрут на водопад Корбу. Можете почитать, почему его стоит увидеть.
- Барнаульский предприниматель Александр Фирсов купил франшизу за 200 тыс. рублей и стал счастливым продавцом мороженого.
- В Барнаульском зоопарке пополнение: родился олененок. Малышка уже гуляет в уличном вольере.
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