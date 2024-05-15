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Жизнь

Долгожданный переезд и счастливый мороженщик. 11 хороших новостей мая на Алтае

Altapress.ru рассказывает, как в Барнауле строят аэровокзал, горожане переселяются из разрушающегося дома, а в зоопарке разгуливает новорожденный олененок. А еще один барнаулец стал счастливым продавцом мороженого.

Александр Фирсов.
Александр Фирсов.
altapress.ru
  • В Барнауле построили первый этаж нового аэровокзала. Оставшиеся этажи должны достроить до конца октября 2024 года.
  • Барнаульцы смогут добраться до Шарм-эль-Шейх напрямик из Толмачево. Полетная программа будет длиться с 24 мая по 14 октября.
  • Барнаульский дизайнер, автор бренда «Гладиолус» Наталья Звягина рассказала, как шла в мир высокой моды, начиная с бийского базара.
  • Лисята из Алтайского края встречают свою первую весну. Посмотрите, какие милашки выглядывают из норки.
Маленькие лисята встречают весну.
Маленькие лисята встречают весну.
Катунь 24 / Ирина Круглова
Водопад Корбу в Алтайском биосферном заповеднике.
Водопад Корбу в Алтайском биосферном заповеднике.
vk.com/altzapovednik/Александр Лотов
  • 1 мая начал работать водно-пеший эколого-просветительский маршрут на водопад Корбу. Можете почитать, почему его стоит увидеть.
  • Барнаульский предприниматель Александр Фирсов купил франшизу за 200 тыс. рублей и стал счастливым продавцом мороженого.
  • В Барнаульском зоопарке пополнение: родился олененок. Малышка уже гуляет в уличном вольере.

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