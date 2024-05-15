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Автоновости

Старенький да удаленький: Chevrolet Camaro продают в Сибири за 5,2 млн рублей

Chevrolet Camaro 1968 года выпуска продают в Новосибирске за 5,2 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Старенький да удаленький: Chevrolet Camaro продают в Сибири за 5,2 млн рублей.
Старенький да удаленький: Chevrolet Camaro продают в Сибири за 5,2 млн рублей.
"Авито"

Chevrolet Camaro — американский спортивный автомобиль, pony car, выпускаюшийся подразделением Chevrolet корпорации General Motors. Автомобили первого поколения производились с августа 1966 по ноябрь 1969 года, всего было изготовлено немногим менее 700 тысяч штук.

В основном, автомобили 1968 модельного года отличались отсутствием форточек: боковые стекла стали цельными. Благодаря применению новой системы вентиляции Astro Ventilation дополнительные потоки воздуха подавались в салон через круглые вентиляционные отверстия по бокам передней панели.

Помимо модернизации передней панели была изменена и опционная консоль, устанавливаемая между сидениями. Теперь она могла иметь покрытие «под дерево» и по другому оформленный набор дополнительных указателей.

Передние сидения, на которые стали стандартно устанавливать плечевые (диагональные) ремни безопасности, могли иметь заказные тканевые вставки. Новые панели дверей имели блестящий металлический орнамент, длинные подлокотники и скрытые ручки открывания.

У Chevrolet Camaro 330 лошадиных сил, механическая коробка передач и бензиновый двигатель на 6,5 л.

Ранее сообщалось, что супер мощный и модный мотоцикл продают в Барнауле за 173 тыс. рублей.

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