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Политика

Госдума утвердила новое правительство. Имена

Госдума РФ 14 мая утвердила кабинет министров. Altapress.ru публикует имена.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
пресс-служба Государственной Думы
  • Госдума утвердила Сергея Цивилева на должность министра энергетики РФ (возглавлял Кемеровскую область).
  • Министром транспорта стал Роман Старовойт (возглавлял Курскую область).
  • Министром сельского хозяйства стала Оксана Лут (была первым замглавы ведомства).
  • Главой Минспорта стал Михаил Дегтярев (возглавлял Хабаровский край).
  • Министром промышленности и торговли стал Антон Алиханов (возглавлял Калининградскую область).

Свои посты сохранили:

  • Госдума утвердила Михаила Мурашко на должность министра здравоохранения РФ.
  • Министром культуры осталась Ольга Любимова.
  • Министром труда и соцзащиты остался Антон Котяков.
  • Главой Минпросвещения остался Сергей Кравцов.
  • Главой Минприроды остался Александр Козлов.
  • Дума утвердила Чекункова на должность главы Минвостокразвития РФ.
  • Госдума утвердила Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ.
  • Министром финансов остался Антон Силуанов.
  • Министром строительства и ЖКХ остался Ирек Файзуллин.
  • Госдума утвердила Максута Шадаева министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
  • Министром науки и высшего образования остался Валерий Фальков.
  • Госдума утвердила Сергея Цивилева на должность министра энергетики РФ.
  • Дума утвердила Алексея Чекункова на должность главы Минвостокразвития РФ.

Тем времнем СФ признал состоявшимися консультации по кандидатам на должности министров силового блока и главы МИД, информация будет направлена президенту РФ.

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