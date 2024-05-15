«Шли в смокинге через помойку». Как барнаульский путешественник отлучился на два месяца до Антарктиды и обратно

Путешественник Евгений Лавров, выступая в «Шишковке», небрежно перечислил 17 стран, где он побывал в своей самой долгой поездке – 62,5 дня. Чего только не было: птички-пчелки, хрустальные горы, «ликеровые» моря, Александрийская библиотека и пингвины-пингвины-пингвины. Что еще увидел неудержимый путник и в какие приключения он попадал, расскажет altapress.ru.

Всего на начало апреля Евгений Лавров посетил 175 стран. 35 из них, вроде Французской Полинезии, не считаются ООН самостоятельными государствами. Маршрут долгого зимнего путешествия: Казахстан, ОАЭ, Египет, Алжир, Франция, Французская Гвиана, Суринам, Гайана, Тринидад и Тобаго, Аруба, Кюрасао, Бонайре, Аргентина, Антарктида, Уругвай, Кипр и Йемен.

У нас тоже есть Абу-Даби

В свое путешествие Евгений отправился из Барнаула в конце 2023 года. К 30-му декабря, добравшись автобусом и поездом до Астаны, он уже представлял, как будет смотреть новогодний фейерверк на набережной в Абу-Даби.

Судьба пошутила, задержав рейс на 30 часов. Канун праздника путешественник провел в торговом центре «Абу-Даби плаза», а Новый год застал его в очереди на регистрацию.

Абу-Даби в Астане. Евгений Лавров

В город Абу-Даби Евгений попал 1 января. После трехчасового отдыха в отеле, в тот же день он оказался в египетской Александрии. Той самой, где в древности были чудо-маяк и библиотека.

На месте последней по проекту норвежских архитекторов построили Новую александрийскую библиотеку, где собрали книги со всего мира. Облик здания символизируют поднимающийся солнечный диск и притягивает туристов. Которых здесь не очень много.

В Александрии можно заглянуть в Греко-римский музей, прогуляться по шумным базарчикам и прокатиться на местном такси. С 99% вероятностью вы сядете в Ладу 2107.

Александрия. Евгений Лавров Александрия. Евгений Лавров Александрия. Евгений Лавров Александрия. Евгений Лавров

«Здесь ездят если не тысячи, то хотя бы сотни «семерок». В Барнауле столько нет», - сказал Евгений.

Пустыня черная, пустыня белая

В Каире путешественник посетил галерею современного искусства, музей с мумией Тутанхамона и оперный театр. В последнем, в белоснежном здании египетские дивы показывали «Историю солдата» Игоря Стравинского.

Поселился путешественник в пригороде столицы – в Гизе. В номере с видом на пирамиды за 30 долларов.

Гиза. Египет. Евгений Лавров Гиза. Египет. Евгений Лавров

В Гизе находится единственное оставшееся и самое древнее Чудо света – пирамида Хеопса. Ее возраст оценивают в 4,5 тыс. лет.

«Мы спускались в одну из пирамид – ничего сверхинтересного внутри давно уже нет, - пожал плечами рассказчик. – Больше привлекает их внешний вид. Обратите внимание, что сверху, ближе к кончику сохранилась их облицовка. В остальных частях она была утрачена либо из-за катаклизмов, либо потому что людям нужен был строительный материал для строительства храмов».

Далее были Черная пустыня с курганами вулканического происхождения и Хрустальная гора – холм из кварцевых кристаллов. А также долина Агабат с необычными куполообразными окаменелыми объектами, пещерами и гротами, по которой любят гонять на внедорожниках.

Хрустальная гора. Египет. Евгений Лавров Агабат. Египет. Евгений Лавров Хрустальная гора. Египет. Евгений Лавров Агабат. Египет. Евгений Лавров Белая пустыня. Египет. Евгений Лавров Белая пустыня. Египет. Евгений Лавров

«Но интереснее всего была Белая пустыня. Там много необычных геоформирований самых разных форм: грибы, лица, головы птиц и т.д.!», - рассказал Евгений. - «Заехал в Шарм-эш-Шейх. Если в Александрии можно увидеть что-то аутентичное, то здесь – чисто туристическое место. 99% жителей работают в турбизнесе, повсюду предлагают свои услуги. Некомфортно. Зато здесь покупался в Красном море и посмотрел на один из лучших коралловых рифов в мире».

Красное море. Египет. Евгений Лавров

Нарисованные слоны и сахарцы

Алжир. Путешествовать самостоятельно здесь уже сложно. На юге, где сосредоточены все пустынные достопримечательности, это можно делать только в сопровождении. Можно купить недорогой тур по столице и в одиночку кататься по северу страны.

«Город Алжир показался мне интересным, даже европейским. Столица находится на холмах, здесь весьма любопытная французская архитектура. При этом специальные службы перевозят мусор на осликах. Из-за того, что туристы тут не частые гости, никто не смотрит на тебя как на ходячий кошелек», - добавил путешественник.

Алжир. Евгений Лавров Алжир. Евгений Лавров Алжир. Евгений Лавров Алжир. Евгений Лавров Алжир. Евгений Лавров

На юге страны по прилете сотрудники аэропорта передает ваш паспорт встречающей турфирмы. Одного Евгения в пустыне Тадрарт сопровождала целая команда: водитель, гид и повар. Они были туарегами – это этническая группа, которая живет в Сахаре.

«На мой взгляд, пустыня Тадрарт одна из самых красивых в мире, - сказал турист. –Тут очень интересно сформированы дюны. Везде разноцветные пески: желтые, белые, оранжевые, красные, которые дают делает необычным весь пейзаж. Встретили громадное количество петроглифами, только не с оленями, а слонами».

Тадрарт. Евгений Лавров Тадрарт. Евгений Лавров Тадрарт. Евгений Лавров Тадрарт. Евгений Лавров Тадрарт. Евгений Лавров Тадрарт. Евгений Лавров Тадрарт. Евгений Лавров

От космоса до тюрьмы

Транзитом через Париж путешественник прибыл в Южную Америку. А если точнее – во Французскую Гвиану. Посетить ее можно по французской мультивизе.

В столице Кайенна Евгений не увидел ни одного Порше. Зато застал несколько интересных городских сценок.

«Брадобрей, как в Индии, брил клиента прямо посреди улицы, - сказал рассказчик. - А семейная чета в смокинге и вечернем плате прошла мимо меня и зашагала через помойку в сторону трущоб».

В городе Куру путешественник надеялся увидеть европейский космодром. Но на бесплатную экскурсию нужно было записываться заранее. В визит-центре ему посоветовали самостоятельно посмотреть пусковую платформу, добравшись до КПП. Только там Евгения все развернули обратно – без пропуска пройти нельзя.

«Побродил рядом, понял, что делать нечего, ловлю попутки, - рассказывает путешественник. - И тут меня арестовывает полиция. Россиянина с несколькими паспортами и фототехникой, который «сочиняет» сказки, что мечтал увидеть космодром. Пока я в участке 40 минут морально готовился к гвианской тюрьме, меня все-таки решили отпустить».

Куру. Французская Гвиана. Евгений Лавров

Видимо, по этому случаю вечером у апартаментов путешественника устроили скромный по бразильским меркам карнавал.

Неленивые ленивцы

В Суринаме, бывшей нидерландской колонии, путешественник посетил несколько деревушек индейцев. Их внешний вид сегодня почти не отличается от европейского.

Столица этого государства с каким-то звонким барабанным названием Парамарибо оказалась городком с архитектурой в колониальном стиле. Официальный язык страны – голландский, но здесь живет много индусов и индонезийцев, так что все говорят по-английски.

Суринам. Парамарибо. Евгений Лавров Суринам. Евгений Лавров

Отсюда Евгений отправился в тур к розовым дельфинам и заглянул в зоопарк.

«Среди всех выделялись тапир, тукан, обезьянки и, конечно, ленивцы. Я ожидал, что они будут как черепахи или коалы, но оказались весьма шустрыми зверьками», - сказал турист.

Парамарибо. Евгений Лавров

Государство Гайана оставило путешественнику больше неприятных впечатлений. На улице нередко можно было наткнуться на спящих пьяных людей и на проявление бытового расизма к белым. Туристам вечером здесь находиться опасно.

Зато в этой стране находится самый высокий однокаскадный водопад Кайетур. Вода летит 240 метров вниз. Наблюдать за этой красотой предлагают на небольшом самолете.

Кайетур. Гайана. Евгений Лавров

Птички-пчелки и страна-ликер

В Тринидаде и Тобаго Евгений заехал в дом колибри Йеретт, где несколько часов наблюдал за птичками. На территории усадьбы то тут, то там установлены поилки и кормушки, которые привлекают крох.

«Просто удивительно! Птички, как пчелки, ну, может, чуть побольше. Они называются хохлатые кокетки», - добавил Евгений.

Тринидада и Тобаго. Колибри. Евгений Лавров Тринидада и Тобаго. Колибри. Евгений Лавров Тринидада и Тобаго. Колибри. Евгений Лавров

На очереди был Кюрасао, в честь которого назвали знаменитый синий ликер. Оттенок этого напитка очень напоминает цвет воды, омывающей этот остров. Евгений начал поиски бесплатного пляжа, которых здесь немного.

«Песок на пляжах приятный, вода далеко не везде цвета ликера. Зато на берегу застал подготовку к свадьбе. А сам «Кюрасао» я увидел уже в дьюти-фри, - с улыбкой сказал турист. - В Бонэйре уже наблюдал за фламинго на розовом озере».

Кюрасао. Евгений Лавров Кюрасао. Евгений Лавров Фламинго. Бонэйр. Евгений Лавров

Буйное гостеприимство

Первый день в Арубе прошел для путешественника не очень гладко. Во-первых, потерялся его багаж с зимними вещами. Перспектива отправиться к Антарктике в шортах Евгения не радовала.

Во-вторых, в гостинице с забронированным номером для него не оказалось места. Вдобавок ее владелец, не разбираясь в ситуации, наорал на нашего героя и выгнал на улицу. Поселился путешественник у конкурента, в номере вдвое дороже. А разницу вернул сервис бронирования.

Аруба. Евгений Лавров Аруба. Евгений Лавров Аруба. Евгений Лавров

Но все это не испортило впечатления от красочной столицы Ораньестад с цветными домиками и двухэтажным туристическим трамваем. На одном из озер путешественник понаблюдал за цаплями, пеликанами и местными утками. А багаж все-таки вернулся к нему за три часа до вылета в Аргентину.

Три способа попасть в Антарктиду

Погуляв по Буэнос-Айресу, Евгений заглянул на кладбище Реколета, который похож на музей или небольшой город со склепами вместо домов и монументальными надгробными памятниками.

Кладбище Реколета. Евгений Лавров

Из столицы началась самая важная часть путешествия – круиз к Антарктиде. Путь к ней турист преодолевал на большом корабле на 3 тыс. человек. Это плавучий отель с ресторанами, фитнес-залами, бассейнами и клубами. Цена не кусалась – от 1 тыс. долларов.

Большой минус – на землю ступить не удалось.

«Любая природоохранная организация запретит высадить на Антарктиду 3 тыс. человек. Поэтому мы просто подплывали поближе, до берега было 700 метров, - объяснил Евгений. – И так все равно было интересно наблюдать».

Оказаться на материке можно другими способами. Например, купить экспедиционный тур на небольшом кораблике. Стоит такой от 5-10 тыс. долларов.

Антарктида. Евгений Лавров

Любо можно попроситься в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте в Санкт-Петербург на вахту. Только жить в снежной пустыне придется полгода, а зарплаты там, увы, не сравнятся с северными.

Дорогу пингвинам!

По пути в Антарктику корабль причаливал в нескольких городах.

«В Тольуине на Огненной земле посмотрели на броненосцев. Очень милые зверушки, чем-то похожи на мокриц, - рассказал Евгений. - В аргентинском Пунта Томба была колония пингвинов. По инструкции, к ним нельзя подходить ближе чем на метр, а еще всегда нужно пропускать пингвина, чтобы он шел мимо вас важной деловой походкой».

Пингвины. Пунта Томба. Евгений Лавров Тольуин. Огненная земля. Евгений Лавров Пингвины. Пунта Томба. Евгений Лавров Пингвины. Пунта Томба. Евгений Лавров Вальдес. Евгений Лавров

На полуострове Вальдес в Аргентине туристы увидели лежбища морских слонов, тюленей и других. А в море на глаза попадались спины китов. Эти животные то взмахивали хвостами, то пускали вверх фонтаны.

Чем ближе была Антарктида, тем чаще встречались айсберги.

Антарктида. Евгений Лавров Антарктида. Евгений Лавров Антарктида. Евгений Лавров Антарктида. Евгений Лавров Антарктида. Евгений Лавров

«Некоторые из них фрахтуют пингвины, чтобы сплавать на Мадагаскар или еще куда-нибудь, - сказал путешественник. – На некоторых плывут котики или тюлени. Лед был очень интересный, с голубыми прожилками. Самый большой айсберг, что я видел, над водой поднимался где-то на высоту 20-этажного дома. Впечатления сильные».

Антарктида. Евгений Лавров

P.S. Пока автор откладывал подготовку материала, Евгений Лавров уже успел отправиться в путешествие по Европе. Ждем от него новых историй.

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