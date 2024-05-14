В России перестанет существовать бакалавриат с 2025 года

Вместо бакалавриата будет высшее и высшее специализированное образование.
Также по словам министра, когда речь идет об инженерах и педагогах, образование должны быть 5-5,5 лет.
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С 2025 года в России не будет понятия «бакалавр», заявил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Вместо бакалавриата будет высшее и высшее специализированное образование.
Также по словам министра, когда речь идет об инженерах и педагогах, образование должны быть 5-5,5 лет.
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