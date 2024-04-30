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Жизнь

Музейный кот, живые карпы, все цветет. 13 (!) добрых новостей апреля на Алтае

В апреле на Алтае бурно зацвели цветы и проснулись животные. В Барнауле оттаяли карпы, в Поспелихинском районе «всплыл» череп древнего бизона. А еще хирурги спасли мальчика с редкой аномалией кишечника — она встречается всего у 2-3% людей.

Апрельский снегопад - 2024.
Апрельский снегопад - 2024.
Анна Зайкова
  • Очаровательных (а главное — живых!) карпов заметили в Изумрудном парке. Барнаульцы всю зиму переживали за них. Но аэратор все-таки помог рыбкам выжить и теперь они вовсю резвятся в воде.
  • В Краеведческом музее временно «трудоустроили» кота Бакса. Он будет наблюдать за микрозеленью, которую посетители посадят на выставке «Про цветы».
  • В Барнауле вышли на маршрут новые автобусы. Пока что это тестовые поездки для водителей и пассажиров. Зато комфортные.
  • Под конец апреля в Барнауле выпал снег. Было холодно, зато очень красиво.
  • И хотя погода немного бунтует, Барнаул активно зеленеет: пробивается трава. набухают почки, а пчелы уже во всю трудятся. Лето не отменить.
  • Горный Алтай тоже в предвкушении мая. Как и мы. Насекомые проснулись, суслики вылезли из своих нор, а цветы — цветут. Ну красота же.
  • 25-летняя Алена Неведрова из Бийска стала номинанткой рейтинга Forbes «30 до 30». Она работает ассистенткой дизайнера одежды в модном доме Balenciaga.
  • Рыбаки из Поспелихинского района нашли в реке череп древнего бизона. Они заметили на берегу реки Поперечная торчащий из земли рог и выкопали его — в «комплекте» шел череп.
  • В июне в Барнаул слетятся гребцы из разных стран и со всей России: на гребном канале пройдет «Алтайская регата. Фестиваль Драконов». Какой она будет — рассказал чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне Александр Дьяченко.
  • Барнаульские хирурги спасли жизнь четырехлетнему мальчику с редкой аномалией кишечника: дивертикулом Меккеля. Спустя неделю после операции мальчик вернулся домой совершенно здоровым.
  • Возможно, скоро туристы из Алтайского края смогут оформлять арабский и азиатский «шенген». С этим документом они не только смогут легче попасть в страну, но и гостить там до 90 дней.
  • Девушка из Барнаула Анастасия Кошелева открыла необычный бизнес: шьет вещи из старых джинсов. Это называется апсайклинг. Круто и экологично.
  • На Алтае уже цветет не только маральник, но и форзиция. Осторожно, очень нежно.
Кот Бакс в Краеведческом музее.
Кот Бакс в Краеведческом музее.
vk.com/agkm1823

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