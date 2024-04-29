"Драма" без "ангелов", шквалистый ветер, пешеходный фонтан. Что произошло на Алтае

Жителей региона предупредили о штормовом предупреждении. Во второй половине дня 29 апреля в Алтайском крае ветер усилился до 27 метров в секунду. Также прогнозируются грозы и дожди. Такая же погода будет ночью 30 апреля.

Также в регионе действует особый противопожарный режим. Жителям края запрещено разжигать костры и сжигать сухую траву, готовить пищу на открытом огне, в том числе на территориях частных домовладений или садоводств. Также под запретом пикники в лесу. Пока действует противопожарный режим, посещать леса можно только для занятий физкультурой и спортом, или если такая поездка напрямую связана с работой.

Стало известно, чем порадует Изумрудный парк в этом году. Информационные стенды в конце центральной аллеи, завершат ее полный ансамбль. Павильон для игры в шахматы — дань старым советским традициям, когда жители приходили в парк и играли в шахматы. Спортивная площадка станет еще одним объектом притяжения любителей активного отдыха. В этом году в парке появятся пешеходный фонтан, площадка для пляжного волейбола. А работы по дальнейшему благоустройству парка «Изумрудный» начнутся уже 2 мая.

После жалоб зрителей сняли с репертуара спектакль по пьесе Шендеровича* в Алтайском краевом театре драмы имени Шукшина. Это спектакль "Два ангела, четыре человека". 30 апреля состоится последний показ комедии. Об этом сообщила в комментариях в официальном сообществе театра "ВКонтакте" директор театра Любовь Березина. И добавила, что "не всем зрителям нравится, что идет пьеса иноагента, жалуются на нас". Постановка шла на сцене 11 лет. Сюжет спектакля рассказывает о том, как к главному герою приходит ангел и говорит о том, что его жизненный путь завершен. * включен Минюстом в список иноагентов.

Накануне на территории «Бирюзовой Катуни» в Алтайском районе состоялся фестиваль «Цветение маральника». В этом году зрителями и участниками фестиваля стали около 40 тыс. человек.

Начали обновлять дорожную разметку в Барнауле. Запланировано нанести краской и термопластиком более 50 тыс. квадратных метров.

Самое важное - в нашем Telegram-канале