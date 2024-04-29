После жалоб зрителей сняли с репертуара спектакль по пьесе Шендеровича* в Алтайском краевом театре драмы

Об этом сообщила в комментариях в официальном сообществе театра "ВКонтакте" директор театра Любовь Березина.

30 апреля состоится последний показ комедии. Сюжет спектакля рассказывает о том, как к главному герою приходит ангел и говорит о том, что его жизненный путь завершен.

И добавила, что "не всем зрителям нравится, что идет пьеса иноагента, жалуются на нас".

Постановка шла на сцене 11 лет.

В 2022 году в алтайской драме исчез популярнейший спектакль по пьесе признанного иноагента. В театре пояснили, почему. Тогда в театре драмы на запрос altapress.ru пояснили, что "Два ангела, четыре человека" никуда не пропали.

"В январе «Ангелов» даже переносили с экспериментальной на основную сцену. А сейчас его действительно нет в ближайшей афише, потому что много премьерных и других востребованных спектаклей на экспериментальной сцене, невозможно ставить все - приходится выбирать. Тем более, в марте театру предстоит участие в двух фестивалях в Иркутске и Ярославле", - ответила пресс-служба театра.

* включен Минюстом в список иноагентов.

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