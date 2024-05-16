В Сибири собачница больше десяти лет терроризирует частный сектор

Инна Олейник сначала коллекционировала кошек, а после решила, что ей не помешают собаки.
По словам местных, живет женщина за счет волонтеров, которые привозят корм и вещи. Однако жителям соседка не пришлась по душе. Большинство собак агрессивные и кидаются на людей. Также по округе разносится неприятный запах, а сама женщина ведет себя неадекватно.
Соседи утверждают, что иногда Инне начинает казаться, что кто-то убил одну из собак. Тогда она врывается на чужие участки и допрашивает детей.
Обращения к депутатам и участковым не помогали. Однако участок выкупил мужчина, чтобы построить дом рядом с местом, где провел детство. Почти месяц он пытался выселить Инну и добился своего. Но женщина сразу же сняла дом неподалеку.
На данный момент на собачницу написано заявление из-за гибели собаки по вине ее подопечных. Жители улицы надеются, что женщина покинет их район.
Ранее сообщалось, что на Алтае разрешили умерщвлять бездомных собак.
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