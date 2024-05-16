Невыносимая баня, масляное вино. Что впечатлило первого темнокожего африканца, побывавшего на Алтае

- Имя одного из первых африканцев, посетивших Сибирь в конце 19 века, вспомнили на острове Занзибар лишь в 2015 году.
- На Алтае летом 1896 года Селим бин Абакари вызвал сенсацию. Здесь, как и на всем пути по железной дороге от Москвы до станции Обь (нынешнего Новосибирска), цвет кожи иностранца вызвал неподдельное любопытство.
«Нам сообщили, что в реке, по которой мы плыли, было много золота и серебра. На второй день мы прибыли в Барнаул и поехали в отель. Город был достаточно приятным, хотя железной дороги в него еще не было проложено. Но люди боялись меня, так как они никогда не видели чернокожих африканцев», – рассказывал Селим.
- Африканец путешествовал в компании русского переводчика и двух знатных немцев-охотников, которым он служил: губернатора Германской Восточной Африки Генриха фон Висмана и доктора Теодора Бумиллера.
- Селим хвалил организацию дорожной службы конца 19 века на Алтае.
«На каждой станции есть специальный казенный дом, в котором служат мужчина и женщина, готовя для путешественников ночлег, охраняя вещи и меняя лошадей. Когда мы наутро спросили у женщины, сколько стоят услуги, то получили такой ответ: «Как изволите». Но совсем новые банковские билеты не принимают здесь, считая их фальшивыми».
- Когда Селим с компанией проезжал по селам, его господин ехал впереди на лошади. Крестьяне, увидев его, здоровались с ним, но не так почтительно, как с африканцем, который был в повозке. Его приветствовали более церемонно, принимая за высокопоставленное лицо. Но дороги он не оценил – подкладывал под себя подушки.
- Сравнивая Россию и Европу, Салим говорил, что русские отстали от европейцев в грамоте.
«В России неграмотных больше, чем грамотных, и причина того, что они не хотят учиться, по моему мнению, состоит в их лени».
- Африканца удивляла стойкость сибирского человека как к жаре, так и к холоду. Так, он упоминал баню, из которой «выскочил» через две минуты.
- Селим предполагал, что русские так хорошо переносят холода из-за местного вина, которое было как масло для лампы: горело, если к нему подносили спичку.
«Но они пьют это масло в больших количествах», – рассказывал африканец.
- Позже Селим пересек Среднюю Азию до Каспия и потом через Баку вернулся в Европу. Свои воспоминания он записал в книге «Мое Путешествие по России и Сибири» в 1901 году.
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