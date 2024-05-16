Переговоры в узком составе проходят между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином

Владимир Путин прилетел в Китай с официальным двухдневным визитом. Это его первая зарубежная поездка с момента вступления в должность президента РФ на пятый срок.

Известно, что по итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание ряда соглашений и документов о сотрудничестве.

Также Путин примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвертого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Ранее президент Путин подписал указы о новых главах регионов.

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