Крик о помощи. В Барнауле собаки сидят взаперти

Барнаульцы кричат о помощи. По адресу ул. Воровского, 25 а собаки живут без хозяев. Об этом пишет «Инцидент Барнаул».

Отмечается, что волонтеры подкармливают животных раз в неделю. Жители также стараются кормить собак.

Со слов горожан, уже было написано заявление в полицию, однако ответа не поступило. При этом приют «Ласка» не может забрать животных, потому что они находятся на территории частного дома.

На данный момент собаки стали злыми из-за того, что постоянно сидят взаперти.

Барнаульцы просят обратить внимание на проблему.

Ранее сообщалось, что общественники и власть опять поспорили из-за бродячих собак и возможном законе.

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