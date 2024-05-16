Влад Топалов рассказал о чуде, которое случилось в его жизни

Влад Топалов - по-настоящему многогранная личность. Он и певец, и актёр, м муж Регины Тодоренко, и отец двоих детей, и бизнесмен с юридическим и музыкальным образованием. Сегодня он станет участником нового выпуска шоу "Человек-невидимка", где эксперты раскрывают секреты звёздных гостей только лишь по их почерку, личным вещам и другим незначительным деталям.

В 2018 году он стал героем проекта "Человек-невидимка" на ТВ-3. И тогда поддержать артиста пришла будущая жена Регина Тодоренко, в романе с которой он не признался. Почему он так поступил, Топалов рассказал ведущей шоу Эвелине Блёданс только сейчас. "Мы тогда не были готовы афишировать наши отношения, они тогда только зарождались. Мы хотели посмотреть, к чему это приведёт", - объяснил музыкант на съёмках нового сезона программы.

"Человек-невидимка". Влад Топалов. Пресс-служба телеканала ТВ-3.

"Человек-невидимка" - это шоу на ТВ-3, в котором специалисты из разных областей применяют свои сверхспособности, заглядывают в будущее, рассказывают о прошлом, раскрывают секреты и пороки звёздного гостя. В их распоряжении немного личных предметов героя и совсем мало времени, чтобы узнать, кто находится за кулисами. Знаменитость, в свою очередь, наблюдает за происходящим из тайной комнаты. В этом сезоне к тарологу Аиде Мартиросян, хироманту Борису Акимову, психологу Марии Пугачёвой и магу Денису Высоцкому присоединились двое новичков - колдун Алексей Гришин и криминалист София Болховитина.

К слову, работой экспертов Топалов оказался впечатлён. "Многое угадали. Точнее, поняли. Много где попали в точку, - признался артист. - Я много раз ходил по краю. То, как моя жизнь преобразилась за последние годы буквально во всех смыслах - и в здоровье, и в личном плане, и в финансах, и в карьере, и в самореализации - иначе как чудом не назовёшь".



Почему он считает себя не самым хорошим отцом? Что расстраивает артиста в отношениях с его собственной мамой? Из-за чего в 9 лет он решил, что родители его бросили? Ответы в новом выпуске "Человека-невидимки".