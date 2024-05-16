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Здоровье

Популярный препарат среди девушек оказался полезен для мужского здоровья

Уколы для похудения, такие как «Оземпик» и его аналоги, могут оказывать неожиданное положительное воздействие на мужское сексуальное здоровье, а именно — помогать в лечении эректильной дисфункции. Об этом рассказал терапевт Лоуренс Каннингем в интервью Daily Mirror.

Врач подчеркнул, что «Оземпик» не оказывает прямого влияния на работу органов малого таза и половые органы. Однако, учитывая положительное воздействие препарата на метаболизм и работу сердца, теоретически он может помочь и в улучшении потенции.

Отмечается, что «Оземпик», как и его аналоги, является сравнительно новым препаратом, и пока невозможно оценить долгосрочные последствия его применения. Проводить инъекции следует под строгим контролем специалистов.

Ранее сообщалось, что на Алтае женщина незаконно продавала китайские добавки для похудения.

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