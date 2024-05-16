«Едет трамвай №7, а приезжает №2»‎. Сбой произошел в барнаульской карте транспорта

Так, очевидцы отмечают, что утром мобильное приложение карты транспорта показывало неверные данные. Трамвай маршрута №7, который отображался на линии, не прибывал к остановке. Вместо него приезжал вагон маршрута №2. С 7:30 до 8:10 это произошло три раза.

Также барнаульцы отметили, что трамваи маршрута №2 не отображались вовсе.

Возникли жалобы и на троллейбус №1:

«‎По карте уже вот-вот подъедет, а на пол пути транспорт сбрасывается и едет с конечной», — делятся горожане.

Ранее стало известно, что в Барнауле временно перестанет ходить один из автобусных маршрутов.

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