16 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

«Едет трамвай №7, а приезжает №2»‎. Сбой произошел в барнаульской карте транспорта

Горожане заметили неверное отображение единиц общественного транспорта на мобильной карте, сообщает Barnaul 22.

Так, очевидцы отмечают, что утром мобильное приложение карты транспорта показывало неверные данные. Трамвай маршрута №7, который отображался на линии, не прибывал к остановке. Вместо него приезжал вагон маршрута №2. С 7:30 до 8:10 это произошло три раза.

Также барнаульцы отметили, что трамваи маршрута №2 не отображались вовсе.

Возникли жалобы и на троллейбус №1:

«‎По карте уже вот-вот подъедет, а на пол пути транспорт сбрасывается и едет с конечной», — делятся горожане.

Ранее стало известно, что в Барнауле временно перестанет ходить один из автобусных маршрутов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Театральная ярмарка «Папин день»
Повеселиться на «Ночь музеев — 2024»
Велопрогулка «Майские шашлындосы»
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость