Полина Гагарина наконец-то отработала красный диплом Школы-студии МХАТ

Сегодня, 16 мая, в онлайн-кинотеатре START состоится долгожданная премьера сериала "Красные линии". Это спин-офф сериала "Бывшие" с Полиной Гагариной в роли бизнес-коуча "тёти Лены", которая была одним из ключевых персонажей в третьем сезоне. В шести эпизодах авторы расскажут как скромная начинающая писательница безуспешно обивающая пороги издательств, стала сверхпопулярной персоной?

Для начала поясним, что такое спин-офф. Так называют фильм или сериал, где в главной роли появляется герой, который играл второстепенную или эпизодическую роль в главном фильме. В центре сюжета нового проекта - история становления дерзкой писательницы Лены Берн, у которой мистическим образом крадут идею книги.

А ещё напомним, что сериал "Бывшие" - это история борьбы с зависимостями двух главных героев - Яны и Ильи (их роли исполнили Любовь Аксёнова и Денис Шведов). Сериал завершился, но автор идеи Алексей Троцюк вместе с командой сценаристов, подаривших противоречивую и захватывающую историю любви героев миллионам зрителей, решили, что линия одной из героинь финального сезона осталась не раскрыта. Это и послужило предпосылкой для создания нового проекта - "Красные линии" с Полиной Гагариной в главной роли.

Сериал "Красные линии". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

Действие "Красных линий" происходит за три года до событий "Бывших". Лена Огурцова (Полина Гагарина) много лет пишет свой первый роман, издание которого - её единственный шанс изменить жизнь. Лена пытается вырваться из абьюзивных отношений с жестоким и властным мужем (Ростислав Бершауэр) и после очередной ссоры срывается в Москву. Она верит, что издание романа откроет ей двери в новый мир. Но едва обретя надежду, Лена становится жертвой когда-то успешного писателя Михаила Наумова (Илья Любимов). Тот предлагает совместно доработать книгу и сулит грандиозный успех. Вот только на саму Лену, как и на её роман, у Наумова совсем другие планы - и знакомство начинающей писательницы с кумиром оборачивается началом разрушительной зависимости...

Сериал "Красные линии". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

Кто-то, возможно, не в курсе, что Полина в своё время окончила с отличием актёрский факультет Школы-студии МХАТ. А для образа в проекте Гагарина нашла в себе силы и смелость пойти против себя, своего бренда и абсолютно измениться на экране. Артистка настояла на том, чтобы использовать минимум макияжа и сниматься с естественным цветом волос, дабы подчеркнуть, что её героиня - живой и уязвимый человек.

Сериал "Красные линии". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

Поскольку мы уже знаем, к чему должна прийти Елена, основное внимание будет уделяться тем травмам, которые сформировали её как личность. Гагарина уверена, что зрителям будет интересно наблюдать за персонажем, который она воплотила на экране. "Диплом драматической актрисы отстояла с честью", - уверена Полина.

В "Красных линиях", как и в "Бывших", люди идут на поводу своих желаний и страстей, поэтому зрителя ждёт немало любовных сцен, в которых Гагарина работала без дублёра по телу.

Сериал "Красные линии". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Красные линии". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Красные линии". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Сериал "Красные линии". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

Краеугольным камнем истории станет книга "Красные линии", вокруг которой строится сюжет. "В ней есть мистическая составляющая, - говорит Илья Любимов. - Это сказка о голосах, которые звучат внутри каждого из нас. Это сказка, в которой змей (или змея) странным образом начинает руководить персонажами. Непонятно, какое начало он из себя представляет - то ли это дух света, то ли тьмы... Но люди начинают прислушиваться к таким голосам, следовать их советам..."



Режиссёром сериала стал Гамлет Дульян. Также в проекте снимаются Александра Флоринская, Ростислав Бершауэр, Алексей Маклаков и другие актёры.