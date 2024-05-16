16 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Северное сияние, или аврора: как не пропустить и насколько сильные магнитные вспышки вызывает

8 и 9 мая прошел ряд солнечных вспышек, которые привели к сильной геомагнитной буре и красивым полярным сияниям в ночь с 10 на 11 мая над Россией, Закавказьем, Европой, Канадой, США. Полярное сияние наблюдали даже с юга Европы и из Африки. Такое явление произошло впервые более чем за десять лет.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0
1
Насколько мощной была вспышка?

Вспышка была довольно мощной, но не рекордной. На самом деле она была связана с серией выбросов с Солнца во время нескольких солнечных вспышек. Самая значительная из них достигла самого высокого уровня Х4. Классы, или уровни, Они делятся на A, B, C, M и X в зависимости от количества энергии, выброшенной в момент вспышки.

Для сравнения, самая мощная вспышка из зарегистрированных произошла в 1972 году и имела значение Х28. Однако 11 мая на Солнце произошли вспышки большей интенсивности — Х5,9 и Х8,8, но их воздействие на Землю оказалось гораздо слабее.

2
Правда, что теперь такие сияния будут чаще?

На данный момент проходит пик одиннадцатилетнего цикла активности, поэтому такие вспышки могут повториться в течение года-двух. Однако потом их частота и мощность пойдет на спад.

Северное сияние в мае 2024 года.
Северное сияние в мае 2024 года.
Соцсети
3
Влияют ли вспышки на здоровье людей?

Магнитные вспышки на Солнце могут влиять на здоровье людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям геомагнитной обстановки. Во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головные боли, проблемы со сном, изменения артериального давления и другие симптомы. Однако стоит отметить, что влияние магнитных бурь на здоровье человека до конца не изучено, и результаты исследований в этой области могут различаться.

4
Есть ли влияние на технику?

Геомагнитные бури могут влиять на работу техники, особенно чувствительной к изменениям геомагнитной обстановки. Во время магнитных бурь могут наблюдаться сбои в работе энергосистем, ухудшение качества связи, помехи в радиосигнале и другие проблемы. Однако стоит отметить, что степень влияния магнитных бурь на технику зависит от ее типа и уровня защиты.

Северное сияние в мае 2024 года.
Северное сияние в мае 2024 года.
Соцсети
5
Как не пропустить следующее северное сияние, или аврору?

Следить за состоянием земной магнитосферы можно самостоятельно. Для этого существуют специальные сайты, куда поступает информация со спутников, находящихся около Земли.

Например, можно воспользоваться российским сервисом на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Или американским сервисом на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Также можно подписаться на социальные сети энтузиастов, которые самостоятельно изучают научные данные и сообщают подписчикам о важных событиях. В России этим занимается сообщество AstroAlert.

Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря вызвала северное сияние по всей стране.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Театральная ярмарка «Папин день»
Повеселиться на «Ночь музеев — 2024»
Велопрогулка «Майские шашлындосы»
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость