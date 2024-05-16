Вспышка была довольно мощной, но не рекордной. На самом деле она была связана с серией выбросов с Солнца во время нескольких солнечных вспышек. Самая значительная из них достигла самого высокого уровня Х4. Классы, или уровни, Они делятся на A, B, C, M и X в зависимости от количества энергии, выброшенной в момент вспышки.
Для сравнения, самая мощная вспышка из зарегистрированных произошла в 1972 году и имела значение Х28. Однако 11 мая на Солнце произошли вспышки большей интенсивности — Х5,9 и Х8,8, но их воздействие на Землю оказалось гораздо слабее.
На данный момент проходит пик одиннадцатилетнего цикла активности, поэтому такие вспышки могут повториться в течение года-двух. Однако потом их частота и мощность пойдет на спад.
Магнитные вспышки на Солнце могут влиять на здоровье людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям геомагнитной обстановки. Во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головные боли, проблемы со сном, изменения артериального давления и другие симптомы. Однако стоит отметить, что влияние магнитных бурь на здоровье человека до конца не изучено, и результаты исследований в этой области могут различаться.
Геомагнитные бури могут влиять на работу техники, особенно чувствительной к изменениям геомагнитной обстановки. Во время магнитных бурь могут наблюдаться сбои в работе энергосистем, ухудшение качества связи, помехи в радиосигнале и другие проблемы. Однако стоит отметить, что степень влияния магнитных бурь на технику зависит от ее типа и уровня защиты.
Следить за состоянием земной магнитосферы можно самостоятельно. Для этого существуют специальные сайты, куда поступает информация со спутников, находящихся около Земли.
Например, можно воспользоваться российским сервисом на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Или американским сервисом на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований.
Также можно подписаться на социальные сети энтузиастов, которые самостоятельно изучают научные данные и сообщают подписчикам о важных событиях. В России этим занимается сообщество AstroAlert.
Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря вызвала северное сияние по всей стране.
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