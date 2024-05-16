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Леонид Бичевин сыграл русского Рэя Донована в криминальном драме "Расплата"

Леонид Бичевин сыграл русского Рэя Донована в криминальном драме "Расплата"

Сегодня, 16 мая, в онлайн-кинотеатре Wink состоится премьера восьмисерийной криминальной драмы "Расплата". Главную роль в сериале сыграл Леонид Бичевин, который выступает в новом амплуа - криминального антикризисного менеджера, а-ля русского Рэя Донована.

Сериал "Расплата".
Сериал "Расплата".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Жанр сериала его создатели определяют как криминальную семейную сагу, одной из главных сюжетных линий которой - конфликт между главным героем и его матерью. События развиваются в нескольких временных линиях, что позволяет увидеть истоки и конфликтов, и тайны семьи.

Главнй герой Александр Юматов - успешный решала. Но, кроме устранения непубличных трудностей публичных персон, ему нужно разобраться в проблемах своей полукриминальной семьи. Юматову предстоит стать сообщником собственной матери, только что вернувшейся из тюрьмы за убийство из мести. Много лет назад неизвестные безжалостно расстреляли её отца...

Сериал &quot;Расплата&quot;.
Сериал "Расплата".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.
Сериал &quot;Расплата&quot;.
Сериал "Расплата".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.
Сериал &quot;Расплата&quot;.
Сериал "Расплата".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.
Сериал &quot;Расплата&quot;.
Сериал "Расплата".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.
Сериал &quot;Расплата&quot;.
Сериал "Расплата".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

"Мы хотели посмотреть на взаимоотношения в криминальном мире с позиции семейных отношений. И кем бы ни были наши герои, они прежде всего люди, которые страдают и любят своих родных. Но когда ставки высоки, им приходится делать выбор. Буквально: жизнь или смерть, месть или перемирие. Какова цена этого выбора? Можно ли выйти из криминальной системы взаимоотношений нормальным человеком с чистыми руками? На что мы все готовы ради своих близких? Мы исследуем в нашем сериале человеческие натуры и вместе с героями ищем ответы", - говорит продюсер проекта Елена Котунова.

Сериал &quot;Расплата&quot;.
Сериал "Расплата".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

В день подписчикам станут доступны два эпизода "Расплаты", далее по одной новой серии будет выходить по четвергам.

В сериале также играют: Анатолий Кот, Джульетта Казакевич (Шабанова), Сергей Юшкевич, Владислав Котлярский, Игорь Жижикин, Шамиль Мухамедов, Эрика Булатая, Сергей Легостаев.

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