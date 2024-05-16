Леонид Бичевин сыграл русского Рэя Донована в криминальном драме "Расплата"

Жанр сериала его создатели определяют как криминальную семейную сагу, одной из главных сюжетных линий которой - конфликт между главным героем и его матерью. События развиваются в нескольких временных линиях, что позволяет увидеть истоки и конфликтов, и тайны семьи.
Главнй герой Александр Юматов - успешный решала. Но, кроме устранения непубличных трудностей публичных персон, ему нужно разобраться в проблемах своей полукриминальной семьи. Юматову предстоит стать сообщником собственной матери, только что вернувшейся из тюрьмы за убийство из мести. Много лет назад неизвестные безжалостно расстреляли её отца...
"Мы хотели посмотреть на взаимоотношения в криминальном мире с позиции семейных отношений. И кем бы ни были наши герои, они прежде всего люди, которые страдают и любят своих родных. Но когда ставки высоки, им приходится делать выбор. Буквально: жизнь или смерть, месть или перемирие. Какова цена этого выбора? Можно ли выйти из криминальной системы взаимоотношений нормальным человеком с чистыми руками? На что мы все готовы ради своих близких? Мы исследуем в нашем сериале человеческие натуры и вместе с героями ищем ответы", - говорит продюсер проекта Елена Котунова.
В день подписчикам станут доступны два эпизода "Расплаты", далее по одной новой серии будет выходить по четвергам.
В сериале также играют: Анатолий Кот, Джульетта Казакевич (Шабанова), Сергей Юшкевич, Владислав Котлярский, Игорь Жижикин, Шамиль Мухамедов, Эрика Булатая, Сергей Легостаев.