3 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Отец сбросил двухлетнюю дочь из окна барнаульского вокзала, а сам попал под поезд

ЧП Инцидент произошло на железнодорожном вокзале в Барнауле.

Мужчина находился в здании вокзала вместе со своей двухлетней дочерью. Но какой-то момент он внезапно сбросил ребенка из окна второго этажа.

Девочка получила травмы, госпитализирована, указывает Газета.Ru.

Отец девочки попытался скрыться, выбежал на перрон и попал под проходящий поезд. Тоже госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на малолетнего ребенка, двухлетнюю девочку сбросил из окна здания вокзала ее отец, сообщает региональный Следком.

Ранее пьяный россиянин выбросил дочь с пятого этажа из-за несуществующего пожара. Девочку госпитализировали. У нее диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость