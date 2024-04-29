Отец сбросил двухлетнюю дочь из окна барнаульского вокзала, а сам попал под поезд

ЧП Инцидент произошло на железнодорожном вокзале в Барнауле.

Мужчина находился в здании вокзала вместе со своей двухлетней дочерью. Но какой-то момент он внезапно сбросил ребенка из окна второго этажа.

Девочка получила травмы, госпитализирована, указывает Газета.Ru.

Отец девочки попытался скрыться, выбежал на перрон и попал под проходящий поезд. Тоже госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на малолетнего ребенка, двухлетнюю девочку сбросил из окна здания вокзала ее отец, сообщает региональный Следком.

Ранее пьяный россиянин выбросил дочь с пятого этажа из-за несуществующего пожара. Девочку госпитализировали. У нее диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга.

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