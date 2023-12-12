12 декабря
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Происшествия

Трагедия при пожаре: сибирячка выбросила из окна детей, чтобы спасти их

Жительница Иркутска спасла двух своих детей из пожара, сбросив с пятого этажа соседям, сообщает Telegram-канал Shot.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Сама погибла.

Трагедия произошла накануне вечером. Пожар начался в квартире на пятом этаже, где проживала семья с тремя детьми — 4, 7 и 9 лет.

Мать смогла подвести к окну четырехлетнего сына и семилетнюю дочь, чтобы сбросить их соседям — и те успели покинуть загоревшееся здание, указывает Газета.Ru.

Сама женщина пыталась тоже выпрыгнуть из окна. Но получила травмы, несовместимые с жизнью — медикам не удалось ее спасти. Девятилетний ребенок и супруг женщины также погибли.

Спасенные дети сейчас находятся в реанимации

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, указывает Газета.Ru.

Ранее пожар вынудил мать выбросить детей из окна многоэтажки. Это случилось в Алма-Ате. Отчаявшаяся мать с верхних этажей выбросила детей из окна, а затем прыгнула сама.

Внизу их ждали неравнодушные жители, вооружившиеся матрасом. Всех поймали.

Пожар локализовали и ликвидировали - в итоге горели электрические кабели на всех этажах.

В больницу госпитализировали 31 человека, в том числе 16 детей.

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